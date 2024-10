Dall’incontro con Veronelli alla pazza idea del Jova Beach Party: Filippo Polidori si racconta a Forbes Leader

Dalla balera di famiglia a un ruolo da protagonista nel mondo del food & beverage con un’idea sempre in testa: unire e fondere tutto il settore con la musica, così da evolverlo sempre di più verso una forma d’arte completa e trascendentale. È così che Filippo Polidori, nel corso degli anni, è diventato sempre di più un punto di riferimento per tutto il settore enogastronomico e per quello degli eventi e della comunicazione, come dimostra la sua omonima agenzia di comunicazione – la prima verticale sul food – fondata addirittura prima degli anni duemila (nel 1999), e la collaborazione storica, tra le altre, con Lorenzo Jovanotti.

“Con lui abbiamo deciso di dar vita a quella che per molti era un’idea folle: offrire al pubblico del Jova Beach Party dei prodotti di eccellenza. E iniziammo così a cercare e selezionare i migliori food truck italiani che potessero avere i giusti prodotti e la nostra stessa visione”, dice a Forbes Leader Polidori che, quando parla di incontri, non può non soffermarsi su quello che gli ha profondamente cambiato la vita, portandolo proprio verso questo mondo: l’incontro, molto curioso, con il giornalista e gastronomo Luigi Veronelli. “È stato un maestro e un mentore per me. È una figura che non ha solo restituito dignità a ciò che faceva la sua famiglia, e a tutti quelli che facevano della ristorazione la loro vita, ma che mi ha permesso di entrare in questo mondo dalla porta principale”.

