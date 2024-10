Truth Social corre a Wall Street. E il patrimonio di Trump sale di 3,8 miliardi di dollari in un mese

Il prezzo delle azioni della società di social media posseduta in maggioranza da Donald Trump è salito alle stelle, favorendo l’andamento dei mercati di previsione a favore dell’ex presidente e facendo guadagnare a Trump, sulla carta, miliardi di dollari in più di patrimonio netto.

Aspetti principali

Le azioni di Trump Media & Technology Group , la società madre della piattaforma Truth Social, hanno registrato un’impennata di quasi il 22% a circa 47 dollari alla chiusura del mercato, registrando il prezzo di chiusura più alto dal 31 maggio.

, la società madre della piattaforma Truth Social, hanno registrato un’impennata di quasi il 22% a circa 47 dollari alla chiusura del mercato, registrando il prezzo di chiusura più alto dal 31 maggio. Questo rally ha aggiunto quasi 900 milioni di dollari al patrimonio netto di Trump, con una partecipazione del 57% nell’azienda che rappresenta circa 5,5 miliardi di dollari della sua fortuna di 7,5 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Forbes.

In cifre

3,8 miliardi di dollari. Questo è l’aumento del patrimonio netto di Trump nell’ultimo mese, quando il prezzo delle azioni della sua omonima società è salito di oltre il 200%.

Sullo sfondo

Il rally per le azioni Trump Media, scambiate con la sigla $DJT in riferimento alle iniziali di Trump, non ha avuto un chiaro catalizzatore derivante dall’attività sottostante, ma è sembrato piuttosto riconducibile a un cambiamento delle probabilità di elezione dell’ex presidente.

Il modello elettorale basato sui sondaggi di FiveThirtyEight dà a Trump il 54% di possibilità di sconfiggere la vicepresidente Kamala Harris il mese prossimo, rispetto al 42% di un mese fa e al 51% di una settimana fa, mentre la popolare piattaforma di scommesse elettorali Polymarket dà a Trump il 66% di probabilità di vittoria, rispetto al 48% di un mese fa e al 64% di una settimana fa.

Trump Media ha iniziato a operare come entità indipendente a marzo, dopo un processo lungo 2 anni e mezzo che ha comportato una fusione inversa con Digital World Acquisition Corp. Il mese scorso Trump ha potuto iniziare a vendere le azioni della società, anche se ha dichiarato di non avere intenzione di farlo.

I contro

La valutazione di Trump Media è particolarmente degna di nota se si considera che alcuni opinionisti ritengono che un investimento nella società di social media sia più un voto di fiducia a Trump che un voto al core business, dato che i bilanci dell’azienda non assomigliano esattamente a quelli di una tipica società multimiliardaria.

Gli 1,6 milioni di dollari di entrate di Trump Media nei primi sei mesi del 2024 sono una frazione delle vendite comparabili delle altre società pubbliche di social media Reddit (524 milioni di dollari) e Snap (2,4 miliardi di dollari), mentre i valori di mercato di Reddit e Snap, rispettivamente di 13 e 17 miliardi di dollari, sono paragonabili ai 9 miliardi di dollari di Trump Media.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .