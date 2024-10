Tuya apre a Milano, il ristorante glamour che ha conquistato Mykonos e Bucarest

BRANDVOICE | Paid Program –Tuya

Apre oggi a Milano, in Piazza Bo Bardi Lina 7 (zona Porta Nuova) Tuya, il ristorante che ha già conquistato Mykonos e Bucarest. Con un grande ed elegante locale, una cantina con più di 500 referenze di altissimo livello con vini pregiati da tutto il mondo, 160 coperti di cui 30 per l’area club (l’attico), Tuya promette di regalare ai suoi ospiti un’esperienza glamour non solo dal punto di vista gastronomico.

Aperto dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30, Tuya non è solo un ristorante, ma un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza di alto livello in un ambiente cool: in menù piatti ispirati alla tradizione mediterranea preparati con ingredienti di altissima qualità, accompagnati dai cocktail d’autore creati dai mixologist del locale.

Una missione speciale: Tuya come destinazione, tra modernismo e classico stile italiano

Il nuovo hotspot Tuya è molto più di un ristorante: è il nuovo place to be di Milano, il punto d’incontro per chi ama il cibo, il design e le esperienze che lasciano il segno. Tuya Milano non è solo un luogo dove mangiare: è una destinazione, un’esperienza e, soprattutto – come dice il marchio sul suo sito, “una celebrazione della vita”.

Lo stile del locale è il risultato dell’unione tra il modernismo dello stile Mid-Century e il meglio della cultura italiana: nella sala principale, cilindri di vetro sospesi e illuminati da una luce verde, donano all’ambiente un’eleganza moderna. Gli ospiti cenano sotto una straordinaria installazione luminosa, immersi in uno spazio che invita alla conversazione, alla celebrazione e a un’autentica connessione con l’esperienza.

Il locale, con 160 coperti e ulteriori 30 posti nell’esclusiva area club, unisce un tocco moderno a un’atmosfera fresca con un accento retrò, caratterizzata da linee pulite e forme naturali, creando uno stile senza tempo che rimane elegante e attuale.

La palette cromatica si ispira ai toni e alle texture naturali, in un legame armonioso tra pavimento e soffitto, caratterizzati da geometrie che si riflettono reciprocamente. Questa simbiosi è accentuata da un’imponente installazione luminosa a soffitto con illuminazione parametrica, in cui è possibile regolare intensità, temperatura e colore della luce, consentendo allo spazio di trasformarsi facilmente in base ai diversi momenti della giornata e alle necessità specifiche degli ospiti. Un elemento distintivo del locale è la “tenda” formata da elementi verticali in legno, che richiama i flussi di movimento creando al tempo stesso un senso di privacy. Il pavimento è in terrazzo, tipica pavimentazione italiana composta da graniglie di marmo, quarzo, granito, con giochi creativi eleganti e raffinati.

Il menù

Il menù di Tuya è pensato per essere condiviso, con un’attenzione alla cucina contemporanea che rispetta i più alti standard di qualità: dalle specialità della casa, come il Tuya Plateau Royale e i deliziosi antipasti da condividere, ai cocktail d’autore creati dai mixologist.

Il menù riflette una cucina raffinata, ispirata al Mediterraneo, in cui ogni piatto è un’esplosione di sapori. Per gli amanti dei sapori di mare, il ristorante propone un’esclusiva selezione di caviale e ostriche, con varietà pregiate come Beluga, Oscetra e Imperial, accompagnate dalle migliori ostriche del mondo, come le Gillardeau e le rare Belon.

Per chi desidera un assaggio completo, il Tuya Plateau Royale per due offre una combinazione irresistibile di ostriche, gamberi rossi, scampi, ricci di mare e ricciola. Gli antipasti crudi celebrano la freschezza dei prodotti ittici con opzioni come la tartare di tonno, il carpaccio di gamberi rossi, e la tartare di manzo. Tra gli antipasti freddi, il carpaccio di polpo e la burrata, mentre gli antipasti caldi presentano opzioni gourmet come la crostata di tartufo, gli arancini al tartufo, e i croccanti calamari fritti.

La selezione di pasta e risotti prevede: rigatoni al tartufo, gnocchi alla sorrentina e pappardelle al ragù di manzo, accanto a creazioni più ricercate come le tagliatelle all’astice e gamberi e il cremoso risotto ai funghi. Per chi preferisce una cena da condividere, le opzioni includono il tomahawk o il pesce del giorno (crudo, grigliato o al forno). A completare il pasto ci sono i contorni come le verdure grigliate, il gratin dauphinois e le insalate fresche. Per un momento più informale, il menu bar propone sfizi come la tartina con pomodoro e stracciatella, gli arancini al tartufo e la pinsa, disponibile nelle varianti Margherita, Diavola, e Tartufo.

