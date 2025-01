7 indirizzi d’entroterra dove mangiare pesce fresco

Freddo per le strade delle città, ferie lontanissime e giornate ancora corte. Per molti di noi, divisi tra casa e ufficio durante l’inverno, il mare pare un ricordo lontano, miraggio nella nebbia pannosa che attraversiamo quotidianamente chiusi nelle nostre macchine con il riscaldamento al massimo.

Eppure, nonostante la maggior parte di noi non veda mai le onde del mare d’inverno, la voglia di piatti di pesce è qualcosa che ci accompagna tutto l’anno, e per nostra fortuna non è solo legato alle località balneari. Sono molti i locali specializzati in questo tipo di cucina, dal Nord al Sud Italia che si trovano lontano dalle coste.

Ecco la nostra selezione di indirizzi d’entroterra dove mangiare pesce fresco con i piedi nella sabbia, tra banchi del mercato gourmet, ristoranti storici e nuove aperture.

Benito Di Mola (Torino)

Per Benito Di Mola e la sua famiglia, pescivendoli da tre generazioni, la freschezza è una priorità assoluta, e il pesce nella loro bottega conserva intatto il profumo del mare. Con oltre trent’anni di esperienza alla pescheria di Porta Palazzo, Benito ha affinato l’arte di selezionare il miglior pesce fresco, un sapere tramandato da chi il mare lo conosce e lo vive da sempre. Insieme alla mamma Giovanna e alla figlia Giorgia, Benito si dedica alla scelta accurata delle materie prime, valorizzandole con ricette che uniscono leggerezza e sapori autentici della tradizione mediterranea. La bottega offre una vasta gamma di specialità: molluschi, crostacei, pesce azzurro, filetti pronti per la cottura, antipasti di mare, fritture miste, tartare, polpo alla brace e altre delizie a base di pesce, sempre freschissimo e lavorato con maestria.

Isola (Milano)

Isola Ristorante, situato nell’iconico hotel cinque stelle Palazzo Cordusio Gran Meliá, è il luogo ideale per gli amanti della cucina mediterranea. Ispirato dalle tradizioni delle isole del Sud Italia come Capri, Sicilia e Sardegna, il menu celebra il mare con una proposta raffinata di pescato fresco, frutti di mare e ricette marinare rivisitate in chiave contemporanea. Tra le specialità spiccano il crudo di scampi di Mazara del Vallo, l’insalata di polpo, le linguine vongole e bottarga, e la calamarata all’astice blu, oltre ad altre creazioni che esaltano la qualità degli ingredienti e i sapori autentici del Mediterraneo. Ogni piatto si accompagna a una selezione di vini pregiati delle migliori cantine italiane. L’esperienza è completata dalla terrazza panoramica, che offre una vista mozzafiato sul Duomo di Milano, per un connubio perfetto tra gusto e perfetta atmosfera.

La Caprese di Mozzo, situata alle porte di Bergamo, è un ristorante che celebra quasi 50 anni di tradizione culinaria, portando i sapori autentici di Capri nel cuore della Lombardia. Fondato nel 1975 dai genitori di Antonella Federico, originari dell’isola, il locale è oggi gestito dalla figlia, che continua a onorare le ricette di famiglia e la passione per la cucina di mare con una filosofia incentrata su qualità, freschezza e semplicità.

Il menu varia secondo la stagionalità, ma include sempre piatti iconici come il “Gran crudo all’isolana”, lo “Spaghettone di Gragnano con le vongole veraci” e il “Pacchero di Gragnano con ragù di pesci all’isolana”. Tra i dessert spiccano la “Torta caprese”, la “Pastiera napoletana” e una selezione di gelati artigianali realizzati in esclusiva. La carta dei vini, curata da Antonella, offre circa 200 etichette con particolare attenzione ai vini campani, autoctoni e di piccole produzioni. Non mancano una selezione di distillati e una “Gin List” dedicata, perfetta per accompagnare il pesce crudo con un Gin Tonic. La Caprese di Mozzo si distingue per il suo legame con le tradizioni isolane e per l’accoglienza calorosa, rappresentando un punto di riferimento per la cucina mediterranea nella Bergamasca.

Ristorante Il Saraceno (Cavernago Bergamo)

Il Ristorante Il Saraceno, situato vicino a Bergamo, celebra le radici amalfitane del suo chef con una cucina marinara di grande qualità. Il menu propone piatti come il crudo di mare, gli spaghetti ai ricci di mare con briciole di pane, l’elogio alla pezzogna e la mareggiata con il pescato del giorno, esaltando la freschezza degli ingredienti.

La cura si estende anche ai lievitati, come pane e focaccia fatti in casa, e ai dolci che concludono il pasto con eleganza. La cantina offre una selezione pregiata di Champagne e vini italiani e internazionali, rendendo l’esperienza completa e raffinata. Il Saraceno è un omaggio autentico alla tradizione mediterranea, alle porte di Bergamo.

Il Cestello (Firenze)

Nel cuore di Firenze, affacciato sulla suggestiva Piazza del Cestello, il ristorante Il Cestello è un punto di riferimento per gli amanti della cucina di mare. Con un’atmosfera accogliente e raffinata, sia negli spazi interni che in quelli esterni, il locale regala ai suoi ospiti momenti unici, impreziositi dalla vista sulla chiesa barocca di San Frediano in Cestello. Incluso nella prestigiosa Guida Michelin, Il Cestello si distingue per l’uso di ingredienti freschissimi e di altissima qualità. Il banco del pesce, vera attrazione del ristorante, permette agli ospiti di scegliere i prodotti direttamente, che vengono poi preparati secondo le preferenze di cottura. Il menu celebra i sapori autentici del mare con specialità come il “Grand Plateau” di crudi, una selezione di ostriche, caviale Beluga iraniano, cruditè di mare, e piatti principali come il Gran Fritto Cestello, la Vaporata e il Rombo.

Tra i primi piatti spiccano creazioni come il Risotto al Ragù di Cozze con Pomodoro e Lime Nero, e la Caramella Nera Cacio e Pepe con Cruditè di Gamberi Rossi e Latte di Capra. L’esperienza gastronomica è ulteriormente valorizzata da una carta dei vini e champagne di oltre 1.500 etichette, selezionate dai sommelier per esaltare ogni portata. A completare l’offerta, il bar propone cocktail creativi realizzati in collaborazione con Locale Firenze, al 36° posto nella classifica dei World’s 50 Best Bars. Il ristorante offre anche percorsi di degustazione alla cieca, disponibili in versioni da 5 o 7 portate, o in un menu dedicato esclusivamente ai crudi. Grazie alla sua cura per i dettagli e all’eccellenza culinaria, Il Cestello è una tappa imperdibile per chi cerca una cucina marinara raffinata in un contesto esclusivo.

Onde (Firenze)

Onde è un ristorante situato nel recentemente ristrutturato Palazzo Del Nero, uno dei due edifici rinascimentali che compongono la storica proprietà fiorentina insieme a Palazzo Della Gherardesca. Il locale celebra la tradizione culinaria della costa toscana, reinterpretandola in chiave moderna e raffinata. Alla guida di Onde si trova lo chef Paolo Lavezzini, che porta la sua passione per la Versilia e il Mediterraneo in ogni dettaglio del progetto. Al suo fianco, il sous chef Giacomo Cavicchi, il restaurant manager Roberto Pennacchiotti e il F&B director Alessio Anedda hanno contribuito a creare un’osteria contemporanea che celebra i sapori autentici della costa con un tocco glamour.

L’idea alla base di Onde era creare uno spazio accogliente, dove gli ospiti potessero sentirsi a casa e interagire con la cucina a vista, immergendosi in un’esperienza che rendesse omaggio ai sapori marini, sia locali sia internazionali. Il menu è pensato per la condivisione e include piatti come pesce crudo, paranza fritta, ostriche con champagne e lo spaghetto alle arselle, oltre a proposte che richiamano la cucina degli anni ’80, reinterpretata in chiave moderna. La carta dei vini offre una selezione ampia e in continua evoluzione, con abbinamenti che spaziano dai migliori champagne a scelte più insolite, arricchite dalle proposte del vicino Bar Berni.

DOGMA (Roma)

Aperto a febbraio 2022 in Piazza Zama, DOGMA è il ristorante di pesce con brace ideato da Gabriele Di Lecce e Alessandra Serramondi. Il locale propone una cucina contemporanea e tecnica, dove ogni piatto passa per la brace, esaltando materie prime di alta qualità, provenienti da produttori attenti ed etici. Gabriele Di Lecce, chef patron, vanta esperienze formative importanti in ristoranti stellati, tra cui Il Tino di Lele Usai, Il Mosaico di Nino Di Costanzo e Alléno Paris. Insieme alla moglie Alessandra, incontrata lavorando a Il Tino, ha realizzato il sogno di aprire un ristorante proprio, con una proposta radicata nella tradizione ma rivolta alla modernità.

Il menu include opzioni alla carta, con piatti come il Crostaceo Flambadou, il Risotto Burro Alici e Cavolfiore, e il Fondale salsa Civet e Mais. È possibile scegliere anche tra due percorsi degustazione: un menù da 5 portate o da 7 portate. Pasta e pane sono fatti in casa, mentre le verdure provengono dall’orto di famiglia a Maccarese. In sala, Alessandra Serramondi accompagna i clienti con eleganza e disinvoltura, valorizzando un’esperienza gastronomica arricchita da una carta dei vini che predilige produttori naturali e storie autentiche. DOGMA si distingue per la sua cucina innovativa, conviviale e profondamente legata al territorio.

Pierluigi (Roma)

Il Ristorante Pierluigi, fondato nel 1938 e situato nella suggestiva Piazza de’ Ricci a Roma, è oggi uno dei principali riferimenti per la cucina di mare nella Capitale. La gestione, passata di generazione in generazione, è attualmente nelle mani di Lorenzo Lisi, che ha trasformato il locale in un ristorante contemporaneo, mantenendo al centro la cura per il cliente e l’attenzione alla qualità.

La proposta gastronomica, guidata dallo chef Fabrizio Gagliardi, è dominata da piatti di pesce freschissimo proveniente dai mari italiani. Il menu, apparentemente essenziale, si adatta alle richieste dei clienti, con preparazioni che spaziano dal crudo di mare a piatti classici come gli spaghetti con le vongole e creazioni più moderne come il filetto di palamita marinata. Non manca l’attenzione a opzioni vegetariane, vegane e di carne, garantendo un’esperienza inclusiva per una clientela variegata.

Il ristorante vanta una cantina imponente con oltre 14mila bottiglie e 2mila etichette, frutto di una strategia di approvvigionamento attenta alle annate e ai produttori di eccellenza. Il bar, operativo a pranzo e a cena, propone drink classici e signature, arricchendo l’offerta con una selezione di prodotti esclusivi.

Pierluigi unisce tradizione e modernità in un contesto unico, accogliendo una clientela internazionale e locale con un servizio sartoriale e un’attenzione scrupolosa ai dettagli, rendendolo un simbolo di eccellenza nel panorama gastronomico romano.

