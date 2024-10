Upper Sky ha creato una squadra per ridurre le emissioni nell’aviazione privata

Articolo tratto dal numero di ottobre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Mentre i leader mondiali continuano a discutere di clima e sostenibilità in summit internazionali, Upper Sky, azienda della mobilità di lusso, ha già avviato un piano d’azione con un approccio ambizioso, ma al contempo pragmatico. Giancarlo Insinna, fondatore e ceo, ha annunciato di recente la creazione di una task force ambientale: un team composto da esperti e partner strategici che lavoreranno insieme per sviluppare soluzioni innovative nel campo della sostenibilità. Questo gruppo si concentrerà sulla riduzione delle emissioni nel settore dell’aviazione privata e della mobilità di lusso.

“Non possiamo aspettare”

“Non possiamo permetterci di aspettare. Ogni passo verso l’abbattimento delle emissioni conta”, afferma Insinna, ribadendo l’urgenza di un cambiamento immediato nel trasporto aereo, che rappresenta una delle principali sfide globali in termini di impatto ambientale. Con il suo approccio innovativo alla sostenibilità, Upper Sky ha avviato strette collaborazioni con figure di spicco del panorama internazionale, tra cui Abdullah Yahya Al Yahya, funzionario governativo del Kuwait. Grazie alla sua vasta esperienza nella gestione del progetto Kuwait-Italia per il Golfo Arabo, Al Yahya ha giocato un ruolo cruciale nella creazione di partnership strategiche tra enti pubblici e privati, sviluppando soluzioni ambientali mirate e su misura. “Collaboriamo con esperti sia in Italia che in Kuwait, proponendo progetti che non solo riducono l’impatto ambientale, ma aprono nuove opportunità per il settore”, spiega Insinna, sottolineando come la cooperazione internazionale sia fondamentale per affrontare problemi di portata globale.

Ottimizzazione dei voli condivisi tra imprenditori

Tra le iniziative più innovative proposte da Upper Sky spicca l’ottimizzazione dei voli condivisi tra imprenditori, una soluzione che non solo consente di ridurre i costi operativi, ma che contribuisce in maniera significativa alla riduzione delle emissioni di CO2. “Ogni volo in condivisione è una vittoria per l’ambiente. Riduciamo il nostro impatto senza compromettere l’eccellenza dei servizi che i clienti si aspettano”, sottolinea il ceo. Questo approccio permette di combinare la necessità di efficienza con l’impegno per la sostenibilità, garantendo al contempo il mantenimento degli standard di qualità.

La flotta dei velivoli elettrici

Oltre a questo, Upper Sky sta investendo nel futuro della mobilità sostenibile, puntando sullo sviluppo di una flotta di velivoli elettrici dedicati ai viaggi brevi, accompagnata dalla costruzione di 20 eliporti in Italia, progettati appositamente per la ricarica di questi mezzi di trasporto. “L’elettrificazione dell’aviazione privata non è più un sogno, ma una realtà su cui stiamo investendo. Vogliamo essere tra i primi a rendere il settore davvero sostenibile”, sostiene Insinna. “Questa strategia non solo rappresenta un impegno verso un’aviazione più pulita, ma è anche un esempio concreto di come le tecnologie emergenti possano essere integrate in settori tradizionalmente considerati inquinanti”.

L’esperienza di viaggio fluida ed elegante

La visione di Upper Sky non si ferma all’innovazione nell’aviazione. La task force ambientale dell’azienda si concentrerà sulla creazione di una mobilità intermodale, per integrare treni di lusso nei pacchetti di viaggio. “L’intermodalità è il futuro: offrire ai clienti un’esperienza di viaggio completa, che va dai jet privati alle carrozze di lusso sui treni, ci consente di combinare comfort e sostenibilità in modo unico”, afferma Insinna.

Questa proposta offre una soluzione smart e green, con un’unica esperienza di viaggio fluida ed elegante. Il gruppo di Insinna prevede inoltre di collaborare con il settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture sostenibili, coinvolgendo aziende del settore petrolifero che stanno cercando di compensare il loro impatto ambientale tramite investimenti in settori cruciali, come la sanità e la prevenzione. “Lavoriamo con realtà che, nonostante un passato caratterizzato da alti livelli di inquinamento, stanno facendo passi concreti per contribuire alla sostenibilità. È il segnale che anche i settori più complessi possono essere parte della soluzione”, dice Insinna.

Talenti e sostenibilità

Tra le numerose iniziative in fase di sviluppo ci sono anche workshop internazionali e programmi di borse di studio destinati a giovani talenti nel campo della sostenibilità, rilasciati coinvolgendo istituzioni di alto profilo sia italiane che kuwaitiane. “Non ci limitiamo a parlare di cambiamento, vogliamo formare la prossima generazione di innovatori ambientali. Offrire opportunità ai giovani è essenziale per costruire un futuro più verde e sostenibile”, conclude Insinna. La formazione e l’educazione delle nuove generazioni sono viste come strumenti fondamentali per garantire un cambiamento duraturo. Upper Sky si sta affermando come leader non solo nel settore del lusso, ma anche nell’impegno verso un futuro più sostenibile. Mentre i leader globali discutono delle sfide climatiche, l’azienda sta mettendo in pratica soluzioni che dimostrano come lusso e sostenibilità possano creare sinergie, generando nuove opportunità per un mondo più responsabile e innovativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .