Forbes Italian Excellence, presentata la tappa veronese del tour

Bfc Media ha presentato, presso il Ristorante Liston 12, la tappa veronese di Forbes Italian Excellence, il roadshow organizzato da Forbes per raccontare e valorizzare le eccellenze del territorio.

“Celebriamo le eccellenze del territorio”

A presentare la tappa di Verona è intervenuto Nicola Formichella, amministratore delegato di Forbes Italia, che ha dichiarato: “Siamo molto contenti di essere qui oggi, non solo perché Verona è una delle città più affascinanti d’Italia grazie al suo ricco patrimonio artistico, culturale e architettonico ma anche perché il territorio veronese è caratterizzato da un’industria dinamica e radicata nella tradizione, con una forte vocazione agli scambi internazionali, e può vantare una delle piattaforme logistiche più efficienti in Europa, con infrastrutture capaci di attrarre investimenti da parte di grandi multinazionali. Siamo qui a Verona per celebrare le tantissime eccellenze del territorio e per mettere in relazione i grandi imprenditori, i grandi manager e le istituzioni con coloro che lottano e lavorano quotidianamente per avere successo”.

Il tour Italian Excellence

Il tour rappresenta l’occasione di incontrare direttamente ‘a casa loro’ le eccellenze del territorio e discutere con loro dei temi importanti come l’accesso al credito, l’internazionalizzazione, la sostenibilità, l’innovazione. Tra gli ospiti della prossima tappa, che si svolgerà il prossimo 6 novembre nel cuore di Verona, all’Hotel Due Torri, una tra le più affascinanti dimore storiche della città, ci saranno, oltre a Nicola Formichella, amministratore delegato di Forbes Italia, Alessandro Rossi, direttore Forbes Italia, Damiano Tommasi, sindaco di Verona, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, oltre a molti altri ospiti del mondo imprenditoriale veronese.

