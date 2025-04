Parma, la città che fa squadra: innovazione, giovani e territorio secondo il sindaco Michele Guerra

In occasione della tappa parmense del Forbes Italian Excellence Tour, il roadshow di Forbes dedicato alle eccellenze italiane, abbiamo intervistato Michele Guerra, sindaco di Parma, per comprendere più da vicino cosa significhi davvero ‘eccellenza’ in un territorio come quello parmense, noto in tutto il mondo per il suo patrimonio enogastronomico, artistico e culturale. E abbiamo capito che il valore di Parma non si esaurisce nel suo glorioso passato: oggi la città guarda al futuro con progetti ambiziosi, come la transizione verso la neutralità climatica entro il 2030 e il titolo di Capitale Europea dei Giovani nel 2027.

Per il sindaco, la vera forza di Parma sta nella capacità di fare squadra, mettendo in rete amministrazione, imprese, terzo settore, ricerca e sanità. Un modello virtuoso che punta sull’innovazione, l’inclusione e la crescita sostenibile. Un racconto corale, in cui anche lo sport – attraverso il Parma Calcio – gioca un ruolo fondamentale per unire la comunità e valorizzare i talenti del territorio. Ecco le parole di Michele Guerra, sindaco di Parma.

Quali sono le eccellenze di questo territorio?

MG: Verrebbe da citare tutto ciò che va sulla bocca di tutti in giro per il mondo, dal prosciutto di Parma al Parmigiano Reggiano, dal Romanico al Correggio, al Parmigianino a Verdi, fino al Parma calcio e a tutte quelle che sono le realtà che ci rendono famosi nel mondo.

Ma cosa fa la differenza?

MG: La capacità di essere sinergico tra pubblico e privato. Le grandi sfide che Parma sta vivendo in questi anni, come quella verso la neutralità climatica: siamo una delle nove città italiane e delle cento europee che stanno raccogliendo questa sfida al 2030.

Nel 2027 sarete capitale europea dei giovani. Quanto è importante per la città?

MG: Se penso alla capitale europea dei giovani nel 2027, mi vengono in mente dei progetti in cui le aziende del territorio, il mondo del terzo settore, il mondo della ricerca, della sanità e della pubblica amministrazione si sono messi insieme per raggiungere un obiettivo che fa stare meglio un’intera comunità e fa prosperare ognuna di queste realtà.

Qual è secondo lei l’essenza dell’eccellenza?

MG: Ecco, la sfida più grande direi che è sapere di poter essere in una squadra dove ci si batte e si corre tutti alla stessa parte. E sapere di poterlo fare per un obiettivo alto, che è un obiettivo di innovazione, che è un obiettivo di ricerca, che è un obiettivo anche di ringiovanimento e di internazionalizzazione della nostra città.

Le parole di Federico Cherubini, ceo del Parma Calcio

Tra i protagonisti della giornata anche Federico Cherubini, ceo del Parma Calcio, con cui abbiamo parlato del legame tra sport, territorio e valorizzazione dei giovani talenti locali.

Quanto conta il legame con il territorio per costruire un club d’eccellenza?

FC: Per un club di calcio conta tantissimo il legame con il territorio. La squadra di calcio è la massima espressione che a volte riesce a unire, all’interno di una stessa comunità, mondi anche divisi. Nei colori della propria città, della propria squadra spesso c’è tanta unione.

Quali sono gli obiettivi futuri?

FC: Uno dei nostri obiettivi come club è quello di portare in un prossimo futuro, quanto più possibile, ragazzi del territorio di Parma, della provincia, a giocare non solo nelle squadre giovanili, ma anche a poter rappresentare Parma e difendere i colori della nostra prima squadra. È un obiettivo prioritario del nostro club.

