Divin Verona al Palazzo della Gran Guardia: gli ospiti e le immagini della serata

L’evento, moderato da Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia e Carola Desimio, giornalista di Forbes Italia, si è aperto con i saluti istituzionali di Nicola Formichella, ceo di Forbes Italia. Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha poi preso la parola, ponendo l’accento sul legame profondo tra Verona e il settore vitivinicolo. Ha ricordato come eventi di fama mondiale come il Vinitaly siano una risorsa fondamentale per l’economia locale, e ha illustrato le iniziative in atto per potenziare ulteriormente questo legame. Tommasi ha anche parlato dell’importanza della tradizione sportiva e culturale della città, indicando come l’amministrazione stia lavorando per valorizzare e sostenere questi settori, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva della comunità e favorire la crescita economica attraverso la cultura e lo sport.

Federico Bricolo, Presidente di Veronafiere, ha proseguito con un intervento focalizzato sull’edizione 2025 del Vinitaly, evento di riferimento per il settore vitivinicolo a livello mondiale. Bricolo ha delineato le strategie che Veronafiere intende mettere in atto per supportare le imprese italiane nella sfida globale, in particolare per quanto riguarda l’espansione dei mercati internazionali del vino italiano. Infine, Matteo Zoppas, Presidente dell’Ice, ha parlato delle sfide globali che le imprese italiane stanno affrontando, in particolare in relazione all’aumento dei dazi da parte degli Stati Uniti. Zoppas ha esplorato le possibili conseguenze di un’eventuale delocalizzazione della produzione e ha ribadito l’importanza della diversificazione dei mercati per ridurre la vulnerabilità economica.

Le nuove barriere dell’export

Il primo panel ha affrontato la sfida cruciale dell’internazionalizzazione per le imprese italiane, in particolare il problema dei dazi imposti dagli Stati Uniti, con un aumento del 20% delle tariffe sulle esportazioni italiane. Regina Corradini D’Arenzo, amministratore delegato e direttore generale di Simest, ha approfondito l’importanza di individuare nuovi mercati ad alto potenziale, come l’Africa, i Paesi del Golfo, l’India e il Vietnam, per affrontare le difficoltà sui mercati tradizionali. Ha inoltre illustrato le misure previste dal pacchetto da oltre 1 miliardo di euro lanciato da Simest per sostenere la competitività delle imprese italiane.

Adolfo Rebughini, direttore generale di Veronafiere, ha illustrato come il Vinitaly stia rispondendo a queste difficoltà, accreditando 1.200 top buyer da 71 paesi, con un focus sulle delegazioni provenienti da mercati extra-UE come USA, Cina e Brasile. Rebughini ha discusso delle strategie adottate da Veronafiere per ampliare la partecipazione internazionale e mantenere il Vinitaly come evento di riferimento globale.

Massimo Tuzzi, ceo di Terra Moretti, ha infine condiviso la sua visione sull’internazionalizzazione nel mondo del vino, evidenziando le competenze necessarie per affrontare mercati sempre più complessi e le sfide legate ai dazi.

La dimensione culturale di Verona