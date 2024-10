Come Medspa vuole andare oltre il concetto di bellezza tradizionale

Articolo tratto dal numero di ottobre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Offrire soluzioni innovative per la cura della pelle e il benessere in generale: questi gli obiettivi di Medpsa, azienda attiva nei settori della cosmeceutica e della nutraceutica. L’amministratore delegato, Giovanni D’Antonio, ha raccontato a Forbes Italia il percorso che l’ha portato a fondare la società.

Com’è iniziata la sua carriera?

La mia carriera imprenditoriale è nata in un contesto familiare ricco di competenze nel settore della salute. Mia madre, Elena, e mia sorella, Camilla, sono entrambe farmaciste, e questo ha fornito la base scientifica e tecnica per i nostri progetti. Il mio background economico, invece, ha portato uno spirito gestionale e amministrativo che ha completato questa visione. La combinazione di queste tre anime – scientifica, gestionale e imprenditoriale – è stata fondamentale per dare vita a Medspa.

Com’è nata l’azienda?

Medspa è nata per offrire soluzioni innovative e scientificamente avanzate nel campo della skincare e della nutraceutica. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di andare oltre il concetto tradizionale di bellezza, concentrandoci su soluzioni che promuovano la salute della pelle e del corpo nel loro insieme. Recentemente, però, il nostro progetto si è evoluto ulteriormente con la nascita di Limitless Holding, la nostra capogruppo che conta cinque società, ognuna operante in un settore diverso. Questo dimostra quanto il mondo di Medspa sia cambiato e si sia ampliato.

Quali sono i punti di forza dei brand Miamo e Nutraiuvens?

Oggi Miamo è un brand che incarna una filosofia molto chiara: amare se stessi. I nostri consumatori sono sempre più informati e attenti alle scelte che fanno per la loro salute e bellezza. Il patto con loro è fondato sul rispetto della ricerca scientifica e sulla trasparenza. Ogni prodotto Miamo è supportato da studi rigorosi e da un sistema di protocolli personalizzati, creati per risolvere problemi specifici della pelle. Puntiamo sempre al risultato: il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita dei nostri clienti, e il fatto che continuino a sceglierci e a premiarci è la dimostrazione che stiamo lavorando nella direzione giusta.

Nell’ultimo periodo c’è stato un importante cambio societario: cosa ha riguardato e quali sono i risultati?

Negli ultimi anni la crescita significativa che abbiamo sperimentato ci ha spinto a strutturare meglio tutti i reparti dell’azienda, dotandoci del personale migliore per affrontare le nuove sfide del mercato. Questo processo di evoluzione non ha riguardato solo l’interno dell’azienda: abbiamo avviato un importante processo di corporate governance che ha portato alla nascita della nostra capogruppo, Limitless Holding. Il nome stesso riflette la nostra visione: non vogliamo porci limiti. Una struttura di questo genere è fondamentale per affrontare il futuro con la solidità e la flessibilità necessarie. Grazie ai nuovi processi organizzativi e alla corporate governance, stiamo dando vita a un gruppo familiare solido e strutturato, in grado di affrontare in maniera ancora più efficace le sfide e le opportunità del mercato internazionale.

Quali sono i dati di questa crescita?

Nel 2023 Medspa ha registrato una crescita del 55%, portando il fatturato da 20 a 31 milioni di euro. Ora la nostra crescita si è ulteriormente consolidata e puntiamo a chiudere l’anno a 43 milioni, con un incremento del 38,7%. Per quanto riguarda il gruppo Limitless, contiamo di chiudere il 2024 con un fatturato complessivo di 47 milioni.

State lavorando per ottenere certificazioni, come la 231 e la parità di genere. Cosa comporta questo processo?

Queste certificazioni sono fondamentali per garantire che la nostra azienda operi ai più alti standard di qualità e trasparenza. Attraverso questi processi, vogliamo assicurarci che Medspa sia un polo attrattivo per i migliori talenti, offrendo un ambiente di lavoro inclusivo e in continua crescita. Le certificazioni non solo migliorano la nostra efficienza interna, ma ci permettono anche di rafforzare la nostra posizione sul mercato e di guadagnare ulteriore fiducia da parte di clienti e partner. Siamo orgogliosi di essere recentemente entrati a far parte del Global Compact, un’iniziativa internazionale che promuove pratiche sostenibili e responsabili. Far parte di questo network ci permette di rafforzare il nostro impegno verso obiettivi ambiziosi in termini di sostenibilità, diritti umani e sviluppo etico, confermando la volontà di essere un’azienda innovativa e rispettosa dei più alti standard internazionali.

Prevedete di espandervi all’estero?

La nostra strategia di espansione internazionale è ormai ben definita: dopo aver consolidato il mercato italiano, puntiamo a portare l’azienda in paesi strategici. Di recente abbiamo chiuso un accordo per entrare nel mercato svizzero entro la fine del 2024 e il nostro obiettivo è espanderci nel Regno Unito nel primo trimestre del 2025. Osserviamo con molta attenzione anche gli Emirati Arabi Uniti e il Medio Oriente, poiché riteniamo che rappresentino opportunità di crescita significative. Vogliamo consolidare la nostra posizione in questi mercati entro il 2026.

