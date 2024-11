Come Donald Trump Jr. ha costruito la sua fortuna con la carriera politica di suo padre

“Stranamente, questa è la prima volta che sono davvero nervoso da molto tempo”, dice Donald Trump Jr. mentre apre il primo episodio di Triggered, il podcast che ha iniziato nel 2023.

“È così diverso. Sono abituato a salire su un palco con un microfono e a parlare a dieci, quindicimila persone”. In seguito, il figlio maggiore di Donald Trump spiega il motivo per cui ha iniziato il programma: “Sono entusiasta di poter essere qui per parlare di queste cose, per parlare delle storie di cui gli altri non sono disposti a parlare, non sono in grado di parlare, sono stati comprati e pagati per assicurarsi che non ne parlino. E sono anche l’uomo che probabilmente si spingerà un po’ più in là della maggior parte degli altri”.

Lo show, che va in onda sull’alternativa conservatrice di YouTube Rumble (oltre che su Spotify e Apple Podcasts) e presenta interviste a conservatori e avvertimenti della prevaricazione della sinistra, è stato un successo.

Ogni episodio raggiunge più di 100.000 ascoltatori al giorno, secondo i dati di Podchaser, un servizio di dati del settore – e questa cifra non include le visualizzazioni dei video su Rumble, che di solito sono centinaia di migliaia per ogni episodio bisettimanale. Forbes stima che in due anni avrebbe potuto generare entrate per un paio di milioni di dollari.

Un patrimonio da 50 milioni di dollari

Triggered, insieme a molte altre iniziative politiche, ha contribuito a far salire il patrimonio di Don Jr. a 50 milioni di dollari. Si tratta del doppio del suo patrimonio netto nel 2019, l’ultima volta che Forbes ha stimato le fortune dei figli di Trump, e lo pone alla pari con Ivanka, che ha costruito un impero della moda prima di diventare consigliere della Casa Bianca, e con 10 milioni di dollari di vantaggio su Eric, che si è limitato a gestire la Trump Organization con poche iniziative collaterali.

A differenza dei suoi fratelli, Don Jr. ha puntato molto sul nuovo business di famiglia: fare soldi attraverso la politica. Tutto è iniziato quando ha presentato il suo libro di memorie e manifesto politico del 2019 Triggered (sì, lo stesso nome del podcast successivo) come “il libro che le élite di sinistra non vogliono farvi leggere”. Finora ha venduto 290.000 copie secondo i dati di Circana Bookscan, superando di gran lunga entrambi i libri di Ivanka e segnalando che per Don Jr. la politica potrebbe essere personalmente redditizia.

Dal marchio Field Ethos alla casa editrice

La capitalizzazione del suo marchio politico in crescita si è accelerata dopo che suo padre ha perso la Casa Bianca nel 2020. Nel 2021 ha co-fondato Field Ethos, un marchio di stile di vita orientato alla caccia all’aria aperta e una rivista trimestrale per “l’uomo impenitente”; Politico ha riferito che la tiratura era di 25.000 copie all’inizio di quest’anno.

Sempre nel 2021, ha avviato la Winning Team Publishing, una casa editrice che ha stampato tre delle opere post-2020 di Donald Trump, insieme a quelle di luminari del Maga come Kari Lake, Marjorie Taylor Greene e Charlie Kirk.

I suoi dieci libri finora hanno venduto complessivamente 192.000 copie, di cui oltre la metà di Trump, secondo Circana Bookscan. Questa cifra è quasi certamente una sottostima, tuttavia i dati di Circana non includono le vendite effettuate direttamente dall’editore.

L’approdo in Trump Media

Inoltre, secondo i documenti della Sec, è un “investitore e consulente” di un’azienda alternativa ad Amazon chiamata Public Square. Non è chiaro quale sia la sua quota di partecipazione, ma è chiaro che crede nell’azienda: di recente ha esteso un accordo di lock-up per le sue azioni fino al terzo trimestre del 2025.

Infine, fa parte del consiglio di amministrazione del Trump Media and Technology Group, che gestisce la piattaforma Truth Social che ha aumentato il patrimonio netto di Donald Trump sulla carta di miliardi, ma non sembra possedere azioni qui.

La formazione e i primi investimenti di Donald Trump Jr.

Junior si è laureato alla Wharton Business School dell’Università della Pennsylvania, la scuola di business del padre (e successivamente della sorella), nel 2000, entrando a far parte della Trump Organization un anno dopo. Le sue responsabilità all’interno dell’azienda sono iniziate contribuendo allo sviluppo del Trump Place nell’Upper West Side, ma ben presto si sono estese oltre New York, lavorando a progetti a Chicago, Las Vegas e in Scozia.

Nel 2004 ha acquistato un appartamento da 990mila dollari a Trump Place , apparentemente utilizzando un prestito a interessi bassissimi di 1,05 milioni di dollari concesso dal padre. Don lo ha venduto per oltre 1,8 milioni di dollari nel 2010, un anno dopo essersi trasferito in una cooperativa dell’East Side, ma non ha mai rimborsato il prestito, che era ancora nei libri contabili del padre nel 2022.

Oggi possiede tre unità adiacenti nella cooperativa – almeno due delle quali sono state riunite in un unico grande appartamento – per un valore complessivo di 6,2 milioni di dollari e una stima di 4,2 milioni di dollari netti al netto dei mutui.

I progetti falliti

Come la sorella, Don Jr. ha iniziato a cercare opportunità di guadagno al di fuori dell’Organizzazione Trump, ma ha trovato meno successo di lei. In un progetto di magazzino a North Charleston, lui e altre due persone sono state salvate da un prestito di 3,65 milioni di dollari dal padre nel 2014 quando l’attività, che mirava a costruire case prefabbricate, è fallita.

Due anni dopo, un gruppo in cui Don Jr. aveva investito per ristrutturare un vecchio ospedale della Marina a Charleston è fallito; il Charleston Post-Courier ha stimato che ha guadagnato appena 250mila dollari quando tutto è stato detto e fatto. Anche gli investimenti in un’azienda di lattuga idroponica, in un’impresa di riutilizzo di container e in un pozzo petrolifero a secco in Texas non sembrano aver dato buoni risultati.

Ma Don Jr. ha continuato a rastrellare ogni anno un sacco di soldi dal suo stipendio alla Trump Organization, che gestisce insieme a Eric dal 2017, e dalle sue quote di aziende minori collegate a Trump.

Queste ultime includono una società di intermediazione immobiliare di lusso e una società di consulenza che gli ha fruttato circa 25 milioni di dollari nel corso degli anni. Tenendo conto di tutte queste entrate, delle sue iniziative politiche, delle tasse, delle probabili spese e delle transazioni immobiliari, Forbes stima che Don Jr. abbia oggi un patrimonio liquido di oltre 40 milioni di dollari.

Le proprietà immobiliari

Il portafoglio immobiliare di Don Jr. completa la sua fortuna. Nel 2019 ha acquistato una casa negli Hamptons con l’attuale fidanzata ed ex personaggio di Fox News Kimberly Guilfoyle per 4,5 milioni di dollari. Solo due anni dopo, l’hanno rivenduta per più di 8 milioni di dollari, ricavandone circa 1,2 milioni al netto delle imposte sulle plusvalenze.

Quell’anno lui e Guilfoyle si trasferirono a Jupiter, in Florida, insieme al resto del clan Trump, acquistando per 9,7 milioni di dollari una villa di 12.000 metri quadrati con piscina, due ascensori per barche e una fontana. Forbes stima che oggi il valore della proprietà sia di circa 13,8 milioni di dollari, per cui la sua quota è di 6,9 milioni di dollari.

Gli investimenti in criptovalute

La sua impresa più recente, tuttavia, è di nuovo sul binario della politica. Insieme al padre e al fratello, Don Jr. ha lanciato in ottobre una società di criptovalute chiamata World Liberty Financial.

I dettagli rimangono scarsi, compresa la sua eventuale quota in DT Marks DEFI LLC, la holding collegata a Trump che otterrà il 75% dei ricavi di WLF da qualsiasi servizio fornito. La società ha ridotto gli obiettivi di raccolta fondi del 90% il 30 ottobre, dopo che la domanda per i suoi token si è rivelata inferiore alle aspettative, come ha riportato Coindesk, un sito di notizie sulle criptovalute.

Che il padre e omonimo vinca o meno il 5 novembre, Donald Trump Jr. è ora pienamente coinvolto nella politica e, in un Paese diviso, avrà una base conservatrice a cui fare appello in ogni caso. La criptovaluta, le riviste di lifestyle e gli sforzi anti-woke non sembrano destinati a scomparire e, a prescindere da ciò che accadrà, nel suo podcast Don avrà molto da discutere.

