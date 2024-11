Sustainability Award 2024: il resoconto della quarta edizione del premio ideato da Kon Group

Il premio per la sostenibilità in Italia, il Sustainability Award, ha pubblicato, nella sua quarta edizione che ha replicato ed amplificato il grande successo delle precedenti, la classifica delle top 100 aziende sostenibili italiane (Top 100 ESG Excellence e Top 100 ESG Integrated Finance), delle top 75 aziende che, partecipando a più edizioni, hanno ottenuto i più significativi incrementi del rating ESG (Top 75 ESG Performances) e anche delle aziende che con le loro innovazioni possono incidere maggiormente sulla sostenibilità dello sviluppo economico e sociale (Top 75 Innovation for Sustainability).

Le due categorie introdotte in questa quarta edizione pongono il Sustainability Award all’avanguardia della sostenibilità perché si propongono di aumentare il livello di consapevolezza delle aziende sul fatto che la sostenibilità non può più essere considerata un argomento a sé stante ma ha molteplici implicazioni con tutti gli aspetti della gestione aziendale e una visione integrata è ormai possibile e doverosa. Tutto ciò senza trascurare il fatto che ormai il rapporto tra banche, investitori istituzionali e imprese è già pesantemente colpito dalla introduzione di metriche sempre più pressanti basate sulle best practices sostenibili.

Il riconoscimento, ideato da Kon Group e promosso assieme a ELITE, l’ecosistema lanciato nel 2012 da Borsa Italiana che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici e Azimut, vuole essere un omaggio a quelle realtà imprenditoriali che si sono distinte per aver condotto le proprie scelte aziendali in una ottica di Sostenibilità. Ciascuna di esse è stata dotata di specifico ESG Rating, emesso da ALTISAlta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, da Kon ET Group e Politecnico di Milanoe da Reprisk. Il Premio è l’unico in Italia assegnato unicamente in base ad algoritmi matematici non modificabili dagli organizzatori a garanzia di correttezza e serietà delle valutazioni, e non prevede la presenza di una giuria e/o di giudizi qualitativi o discrezionali ed è parte di un “progetto complesso di lungo periodo – dice Francesco Ferragina Presidente di Kon Group – che vuole promuovere una maggiore cultura della sostenibilità nel sistema imprenditoriale assieme ad una crescita della consapevolezza e della visibilità delle aziende virtuose che hanno investito ingenti risorse per migliorare il mondo in cui viviamo”.

I premiati

Il premio

Il premio Sustainability Award è un importante riconoscimento che è stato riservato a quegli imprenditori italiani che hanno meglio espresso la capacità dell’impresa italiana di innovare, rinnovare e attivare le energie migliori del Paese per una così nobile causa.

Il Sustainability Award ha offerto alle aziende candidate la possibilità di ricevere un importante riconoscimento per le capacità che hanno dimostrato di portare avanti una crescita sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per la comunità.

La quarta edizione rende merito a tutti coloro che hanno fatto dello sviluppo sostenibile parte integrante del proprio Dna aziendale, predisponendo i processi, i sistemi e le risorse in modo da poter ridurre il proprio impatto ambientale e sociale.

La valutazione è avvenuta attraverso la somministrazione di questionari di autovalutazione proposto a oltre 260 candidati al premio ammessi alla fase finale. Gli organizzatori si sono impegnati a consegnare personalmente i report di rating ESG a tutti i partecipanti che si renderanno disponibili ed organizzeranno nei prossimi mesi degliincontri one-to-one con ciascuno per approfondire gli elementi di miglioramento rispetto alla situazione attuale e preparare la strada alla quinta edizione che, oltre agli attuali partecipanti, vuole ampliare ulteriormente la plateadelle imprese sostenibili cui offrire questa grande opportunità di visibilità. I report riguarderanno separatamente anche gli aspetti di natura finanziaria e di innovazione introdotti in questa edizione.

I partner del Sustainability Award

Il premio Sustainability Award è stato promosso da alcune tra le eccellenze del nostro paese. L’ideatore del Premio è Kon Group, cui dallo scorso anno si sono uniti quale promotore Elite, e in qualità di main partner Azimut.

A questi si aggiungono anche ALTIS Advisory, spin-off dell’Università Cattolica e Reprisk, e Forbes Italia come MediaPartner. Kon Group, primario operatore italiano nella consulenza aziendale e finanziaria alle imprese, è il primo operatoreindipendente nazionale nell’M&A in Italia. “Kon Group – afferma Francesco Ferragina, Presidente – ha interpretato il proprio sviluppo strategico in modo innovativo ed ha deciso di trasformare l’azienda e tutti i propri servizi perché ogni aspetto della consulenza sia permeata dal nuovo modello di sviluppo sostenibile. In quest’ottica Kon Group ha voluto creare un ecosistema che si propone di consentire l’accesso alle imprese virtuose del nostro paese, quelle che credono nella crescita sostenibile ed investono per realizzarla, a risorse esclusive e ad un network stabile in cui le imprese possono trarre vantaggio dal lavorare insieme condividendo gli stessi valori. Ecco perché nasce il Sustainability Award che è uno strumento di conoscenza e condivisione con il quale misurarsi con le altre imprese ottenendo in cambio, in modo assolutamente gratuito, visibilità e gli score ESG emessi rispettivamente da Altis Advisory, Politecnico di Milano Kon Group ed ETGroup e da Reprisk.”

La classifica delle top 100

La quarta edizione del premio Sustainability Award ha eletto le top 100 aziende che si sono distinte per sostenibilità che vengono riportate, di seguito, in ordine alfabetico:

