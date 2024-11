Come Hopafin ha dato vita a società specializzate nelle dimore di lusso 

Articolo tratto dal numero di ottobre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Il comparto immobiliare del lusso è in costante evoluzione e, a partire dal 2023, ha mostrato vivaci segni di ripresa in Asia, Europa e Stati Uniti. L’interesse sempre più ampio da parte di acquirenti di alto profilo a livello globale è legato all’aumento del numero di individui con alta capacità di spesa – destinato a crescere del 40% entro la fine del 2026, secondo il rapporto di Credit Suisse – che ricercano dimore di pregio da acquistare e mettere a reddito, o semplicemente in cui vivere per brevi periodi senza troppi pensieri.

L’apertura verso il mondo del lusso

Per soddisfare le esigenze e i desideri di coloro che sono interessati agli immobili di qualità sono nati gruppi specializzati come Roseto e Harves, società controllate dalla holding di testa Hopafin, tra le più importanti d’Europa nel settore immobiliare e creditizio. “L’apertura verso il mondo del lusso ha portato Hopafin a fondare Harves, società di intermediazione di proprietà di prestigio, e Roseto, specializzata nella locazione di immobili luxury di proprietà”, racconta Andrea Pasquali, ceo di Hopafin. “Presente a Milano e in località esclusive come Forte dei Marmi e Madonna di Campiglio, è un punto di riferimento per chi cerca dimore di pregio che possano garantire un’alta qualità della vita, grazie a servizi integrati sempre a disposizione degli ospiti”.

Roseto

Roseto, attiva sul mercato dal 2009, offre differenti soluzioni abitative tra le oltre 300 unità immobiliari distribuite tra nord e centro Italia, con un servizio altamente personalizzato. Gestita da un team di 25 persone in continua crescita, la società si avvale di partnership con le più importanti realtà italiane nel mondo dell’arredo di lusso e può contare su una squadra giovane e specializzata che collabora per rendere uniche le esperienze dei clienti. Grazie a un facility department, offre un’assistenza puntuale per soddisfare tutte le esigenze legate all’immobile, oltre a un team hospitality che affianca gli ospiti in ogni momento.

Diversi dipartimenti completano l’offerta: Roseto Prestige e Roseto Experience. La prima si concentra su affitti di dimore di prestigio nelle zone più esclusive di Milano, personalizzate nell’architettura e nel design e situate in aree centrali della città, offrendo servizi improntati all’eccellenza e alla massima soddisfazione di coloro che vi abiteranno. La seconda si prende invece cura dei momenti di vacanza, focalizzandosi sul segmento del lusso e presidiando le località italiane più esclusive, unendo il comfort abitativo a servizi personalizzati.

L’hospitality manager consente di organizzare, per esempio, escursioni private a cavallo e sessioni di trekking, oltre a uscite in quad e in bicicletta, mentre nei luoghi di villeggiatura invernali assiste gli ospiti per reperire la migliore attrezzatura tecnica per lo sci e le attività sulle piste, oltre a progettare escursioni sulla neve collaborando con i migliori tour operator della zona. Inoltre, consiglia i migliori indirizzi fine dining, dove godersi un pranzo o una cena all’insegna della buona cucina.

A Madonna di Campiglio si trova Campiglio Wood, complesso di soluzioni abitative realizzate con materiali e finiture tipiche del territorio e un approccio contemporaneo, pensate per trascorrere un weekend o una vacanza immersi tra laghi e foreste, ideali sia per il periodo estivo che per quello invernale. L’offerta si arricchirà con Campiglio Plaza, struttura che unisce residenze di alto livello a spazi commerciali.

Roseto Wine

“Con Roseto ci spingiamo oltre il mondo immobiliare e i suoi servizi accessori, offrendo esperienze dedicate alla nostra clientela d’élite”, aggiunge Rocco Roggia, ceo di Roseto. “È il caso di Roseto Wine, una cantina con etichette di vini selezionate a cui possono attingere gli ospiti delle residenze e i clienti dell’azienda, grazie a consegne e ritiri personalizzati. Un vero wine club con servizi su misura. L’apertura verso discipline affini all’architettura ha portato inoltre alla creazione di Roseto Artwork, che raccoglie una collezione di opere d’arte contemporanea, a conferma dell’impegno culturale del gruppo.

La sede di corso Garibaldi 95 a Milano è il luogo deputato a tale connessione. Un tempo sede del convento di Sant’Anna dei Teatini, oggi il suo chiosco ristrutturato ospita eventi e sostiene attivamente l’arte in diverse occasioni. Durante il Fuorisalone di quest’anno è diventata parte del Brera Design District, con la mostra personale Compagni in un’oasi sotto un cielo stellato di Mario Schifano, mentre dal 7 al 20 ottobre, sarà teatro di Abbi cura di te, esposizione dell’artista Alfredo Rapetti Mogol”. Tali attività culturali arricchiscono l’offerta immobiliare di Roseto, diventando un punto di riferimento per gli amanti della bellezza in ogni sua forma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .