Jarvés di Hopafin arriva a Garda, Madonna di Campiglio e Costiera Amalfitana

Jarvés è il nuovo nome di Harves, il player del residenziale di lusso lanciato da Hopafin lo scorso anno. La missione di Jarvés è rivoluzionare l’esperienza abitativa di lusso, offrendo soluzioni esclusive grazie a una conoscenza approfondita del mercato immobiliare. La società si avvale di un team altamente qualificato che utilizza le tecnologie più avanzate per la gestione delle proprietà. Oltre a fornire servizi di alta qualità, Jarvés mira a costruire e consolidare relazioni durature, creando spazi di incontro e scambio intellettuale, con l’intento di stimolare sinergie e relazioni professionali. Le nuove aperture di Jarvés “Il concetto di evoluzione è il motore del nostro sviluppo”, afferma Francesco Montesanti, amministratore delegato di Jarvés. “Entro aprile, il nostro team raggiungerà le 16 risorse e avvieremo un ampliamento delle aree di intervento in vista di una crescita significativa entro il 2026. Siamo pronti a entrare in nuovi mercati, affiancando le aree già consolidate come Milano, le principali località turistiche sul mare, al lago e in montagna – tra cui il Garda, Madonna di Campiglio, la Costiera Amalfitana – e la capitale, Roma, che sta emergendo sempre di più come polo di prestigio per immobili di valore storico e architettonico. Il nostro impegno si fonda su affidabilità e riservatezza, valori imprescindibili in questo settore.”

L’esperienza

Jarvés si distingue per un approccio personalizzato e attento ai dettagli, puntando su un team di professionisti giovani e dinamici che combinano competenze tecniche e comunicative di alto livello. L’obiettivo del brand è garantire ai propri clienti non solo un servizio completo e competente, ma anche un’esperienza unica nel settore immobiliare. Come afferma Montesanti: “Il nostro team di giovani professionisti si compone di agenti immobiliari abilitati alla mediazione con elevate competenze tecniche e comunicative, affiancati da uno staff di specialisti in grado di fornire servizi complementari come l’assistenza legale e fiscale, consapevoli di quanto siano delicate le trattative di alto valore. Al cliente garantiamo una valorizzazione delle proprietà tramite progettazione di layout delle abitazioni grazie a un qualificato team di interior designers, nonché uno specifico piano di marketing per la promozione dell’immobile. Mettiamo tutta la nostra energia e la nostra autentica passione in ogni progetto immobiliare per restituire ai clienti la piena soddisfazione di vivere nella casa in cui potersi identificare, fedele alle loro esigenze e che costituisca il cuore di una quotidianità in cui l’esclusività e la raffinatezza dialogano in armonia con praticità ed efficienza, in definitiva immobili che rispecchino ogni personale stile di vita”.

LEGGI ANCHE: Come Hopafin ha dato vita a società specializzate nelle dimore di lusso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .