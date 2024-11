Questa startup vuole creare un nuovo paradigma nel settore dei veicoli commerciali

Se dovessimo immaginare un futuro a colori, uno di quei colori sarebbe il verde. La tecnologia green è ormai trasversale a ogni settore dell’economia, non solo per fini ambientali, ma anche come risposta alle esigenze degli investitori e alla crescente disponibilità a modificare l’approccio ai consumi. Una delle giovani realtà italiane che si sono già ritagliate un proprio spazio grazie a proposte innovative è Gate, startup fondata da Iveco Group per instaurare un nuovo paradigma nel settore dei veicoli commerciali, grazie a una formula pay-per-use, flessibile per il noleggio a lungo termine, promuovendo la mobilità sostenibile con un’offerta premium e servizi completamente digitali.

Guidare la transizione energetica nel settore trasporti

L’obiettivo è guidare la transizione energetica nel settore dei trasporti, anticipando le esigenze del mercato della mobilità sostenibile e digitale attraverso soluzioni smart e di facile adozione, che superino la concezione delle grandi flotte di veicoli spesso non rispondenti alle necessità degli utenti.

L’ecosistema avanzato di Gate – protagonista anche all’Iia Transportation di Hannover – mette a disposizione tre pacchetti: Easy, Energy ed eManager. Ognuno comprende opzioni per le stazioni di ricarica e servizi dedicati, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La caratteristica più innovativa di Gate è la formula pay-per-use, che offre la possibilità di un passaggio da un noleggio con canone mensile fisso a un’offerta su misura incentrata sull’utilizzo stimato del veicolo da parte dell’utente, con servizi premium e conguagli successivi basati sui consumi effettivi. La flessibilità della formula consente ai clienti di scegliere la soluzione migliore per le loro esigenze, dalle consegne dell’ultimo miglio ai trasporti a lungo raggio. “Siamo pronti a sbloccare il futuro e orgogliosi di accompagnare i nostri clienti verso la mobilità di domani, lavorando insieme al progresso di una società realmente più sostenibile”, ha dichiarato Simone Olivati, president, financial services Iveco Group e head of Gate.

Tecnologia green

Alla base dell’ecosistema Gate c’è quindi la tecnologia green, a cui si unisce il valore di partner di alto livello. Come Bridgestone, una delle principali aziende mondiali nel settore degli pneumatici e delle soluzioni per la mobilità sostenibile. Il programma Fleetcare di Bridgestone, con il suo ecosistema digitale integrato end-to-end, offre ai clienti Gate servizi di gestione degli pneumatici supportati dalla telematica e dall’intelligenza artificiale, per migliorare l’autonomia e le performance dei veicoli.

Le offerte energetiche proposte da Gate, supportate da partnership con ChargePoint e Octopus Energy, sono progettate per fornire soluzioni complete e sostenibili. Attraverso la partnership con ChargePoint vengono usate avanzate piattaforme software per la gestione delle reti di ricarica, restituendo analisi dati dettagliate. ChargePoint fornisce hardware di ricarica su misura per diverse esigenze, tra cui specifiche di potenza, tipi di ricarica ac/dc, livelli di protezione Ip, livelli di connettività e accessori opzionali come cavi, pali e basi in cemento. Inoltre offre un software all’avanguardia per la gestione dei punti di ricarica (Charge Point Management System), con funzionalità come il controllo degli accessi, la gestione dei prezzi, il monitoraggio, il riavvio, la manutenzione predittiva e la reportistica dettagliata. A questo si sommano servizi aggiuntivi, tra cui installazione, manutenzione, garanzie estese, consulenza e supporto clienti.

La partnership con Octopus Energy si concentra sull’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, garantendo energia pulita e sostenibile, e offre piani tariffari innovativi che permettono di risparmiare, spostando i consumi energetici nelle ore non di punta. Inoltre Octopus sfrutta tecnologie avanzate per ottimizzare l’uso dell’energia e la gestione della rete, proponendo soluzioni energetiche efficienti e affidabili.

I partner e l’app

Con il supporto di importanti partner, Gate porta avanti il duplice obiettivo di espandere la propria catena del valore e offrire una gamma completa di servizi: manutenzione e riparazione, gestione di tasse e immatricolazioni, punti di ricarica pubblici e privati, un servizio pneumatici dedicato, copertura assicurativa e una gamma completa di soluzioni telematiche integrate, come il monitoraggio digitale delle flotte.

Altro elemento che rafforza l’offerta è myGate App, progettata per semplificare e ottimizzare ogni aspetto della gestione dei veicoli con una gamma completa di funzionalità avanzate. Disponibile per i clienti Gate, permette agli utenti di controllare i dettagli dei contratti in qualsiasi momento, monitorare i chilometri percorsi dai veicoli e scaricare documenti e fatture relativi ai contratti. A partire dal primo trimestre del 2025 myGATE sarà lanciata anche in Germania.

