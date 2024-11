Agicap chiude un round da 45 milioni di euro per gestire la liquidità delle Pmi

Agicap, specializzata nella gestione della tesoreria per le piccole e medie imprese, ha chiuso un round di finanziamento di serie C da 45 milioni di euro. La realtà francese, con sede anche in Italia, offre al top management e ai reparti finanziari visibilità e in tempo reale sui dati relativi ai flussi di cassa attuali, storici e previsionali, oltre a una suite completa di strumenti di gestione della tesoreria.

Gestione della liquidità: a che punto sono le Pmi?

Secondo una ricerca condotta da Agicap, in collaborazione con l’istituto di ricerca Innofact, l’80% delle Pmi si affida ancora a processi basati su Excel per gestire e prevedere le proprie casse. Secondo il report, che ha preso in esame oltre 500 cfo, solo il 41% effettua previsione di cassa a lungo termine.

“Nelle attuali condizioni economiche, l’importanza della gestione della liquidità è fondamentale. Le medie imprese hanno raggiunto un livello di complessità tale da rendere difficile la gestione e l’ottimizzazione della strategia di cassa, vista la necessità di monitorare innumerevoli flussi di cassa in entrata e in uscita tra più entità con numerosi conti bancari e valute. Agicap automatizza l’intero processo, offrendo approfondimenti importanti in pochi minuti”, ha detto Clément Mauguet, cofondatore e chief expansion officer di Agicap.

“Le medie aziende europee perdono circa 450mila euro all’anno tra commissioni di scoperto e mancati ricavi finanziari a causa di una gestione inefficiente della liquidità. L’obiettivo di Agicap è portare questa cifra vicino allo zero”, ha detto Sébastien Beyet, cofondatore e ceo di Agicap.

Crescita e obiettivi

Dopo il finanziamento di serie B nel 2021, guidato da GreenOaks Capital, Agicap ha moltiplicato di 7 volte il proprio fatturato e ha consolidato la sua posizione di leadership in Europa espandendosi in 4 nuove aree (Dach, Italia, Regno Unito e Irlanda, Spagna), dimostrando al contempo una forte efficienza, con la previsione di generare un flusso di cassa positivo in Europa entro l’inizio del 2025.

Agicap, si legge nella nota stampa, “utilizzerà i fondi del finanziamento di serie C per continuare a investire nel proprio prodotto, nelle persone e nelle iniziative di crescita”. In particolare userà i fondi per “consolidare la leadership in Europa”, “potenziare le capacità e le funzionalità del prodotto” e “rafforzare la strategia go-to-market”.

