Come Club del Sole sta investendo in infrastrutture e tecnologie 

Negli ultimi anni il settore turistico ha attraversato un’evoluzione causata dal contesto macro-economico, che ha determinato un aumento dei prezzi e ha inciso sulla disponibilità di spesa dei viaggiatori. Inoltre, le condizioni metereologiche dell’estate 2024 hanno influenzato le scelte delle destinazioni e hanno indebolito l’incoming turistico. Club del Sole, specializzato in vacanze all’aria aperta, ha portato avanti investimenti infrastrutturali e tecnologici, oltre al proprio modello di vacanza Full life holidays. Ne abbiamo parlato con Francesco Giondi, amministratore delegato di Club del Sole.

Analisi dei risultati di Club del Sole: come è andata la stagione 2024?

Nel 2024 Club del Sole ha raggiunto un fatturato di 110 milioni di euro, evidenziando una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Un incremento dovuto al fatto che la vacanza all’aria aperta ha continuato ad essere la soluzione ideale per molte famiglie italiane e a strategie di marketing e comunicazione efficaci che hanno potenziato l’ecosistema digitale con un +30% di vendite online rispetto al 2023. Anche il lancio del nuovo portale web, accompagnato da campagne mirate sia per il mercato nazionale sia per quello internazionale, ha svolto un ruolo cruciale nel nostro sviluppo.

Quanti visitatori avete accolto nella stagione 2024?

La stagione 2024 ha visto un’ottima affluenza nelle nostre strutture ricettive. Abbiamo accolto oltre 3,2 milioni di ospiti nei nostri 23 villaggi. È significativo notare che la quota di visitatori stranieri ha raggiunto il 45% del totale, in un trend di crescita rispetto all’anno precedente. Un altro dato rilevante è il boom del segmento dog friendly, con oltre 120.000 presenze canine, in aumento del 46% rispetto al 2023. Il dato conferma, da un lato, l’attenzione di Club del Sole per un target group sempre più emergente – le famiglie con animali a seguito – e, dall’altro, l’apprezzamento del pubblico per la vacanza family dog friendly, firmata Club del Sole.

Che cos’è il modello Full life holidays?

Il modello Full life holidays di Club del Sole è il primo ed unico modello di vacanza all’aria aperta capace di coniugare natura e comfort, due elementi apparentemente contrastanti. I risultati del 2024 dimostrano che questa nostra formula sta conquistando un numero crescente di viaggiatori, attratti dall’idea di vivere vacanze immersive open air nella cornice di un sistema di offerta evoluto che vede proprio nella presenza della natura l’elemento che moltiplica il comfort.

Quali sono le previsioni per il 2025?

Per il futuro abbiamo un piano di sviluppo che mira a offrire esperienze sempre più personalizzate e innovative. La nostra priorità resta il benessere degli ospiti, e per questo stiamo pianificando nuove acquisizioni e investimenti strategici. Entro il 2025 intendiamo integrare nel nostro portfolio tre nuove strutture in Trentino, ampliando così il ventaglio di destinazioni disponibili in portafoglio. Questa espansione ci permetterà di presidiare un nuovo territorio e di offrire soluzioni ricettive a disposizione degli ospiti per tutto l’anno, rafforzando ulteriormente la nostra proposta. Oltre a questa espansione, rimaniamo saldamente ancorati ai territori che rappresentano la nostra storia. In particolare, stiamo consolidando sia la nostra presenza in Abruzzo, prima storica destinazione Club del Sole che quest’anno celebra i 50 anni di attività, sia sul Lago di Garda. Infine, continueremo a potenziare le nostre piattaforme online investendo in tecnologie digitali avanzate e migliorando la comunicazione attraverso nuove collaborazioni con talent e creator, per essere sempre più un lovebrand vicino e connesso ai nostri clienti, non solo durante il momento delle vacanze ma per tutto l’anno.

