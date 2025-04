Red Hot Cyber organizza a Roma la IV Conferenza gratuita sulla sicurezza informatica e le tecnologie digitali

Giovedì 8 e venerdì 9 maggio 2025 si terrà a Roma (RM) la quarta edizione della Red Hot Cyber Conference 2025, l’evento annuale gratuito organizzato dalla community di Red Hot Cyber. Questa conferenza, divenuta un punto di riferimento nel panorama della sicurezza informatica, dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione tecnologica in Italia, ha come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico sui rischi del digitale e diffondere la cultura della tecnologia e della cybersecurity, con particolare attenzione ai più giovani.

Red Hot Cyber (RHC) è un movimento nato nel 2019 da un’idea di Massimiliano Brolli, che si è rapidamente trasformato in una community dedicata alla diffusione di informazioni, notizie e ricerche su temi legati alla sicurezza informatica, all’intelligence e all’Information Technology. Alla base della community di Red Hot Cyber – che riunisce figure di spicco del panorama italiano nel mondo della cybersecurity – c’è la ferma convinzione che la condivisione della conoscenza e la collaborazione siano elementi imprescindibili per affrontare le sfide del cyberspazio.

La community non si limita solo ad informare, ma si impegna attivamente nella promozione di una cultura della sicurezza, incoraggiando il pensiero critico e stimolando l’interesse per le discipline STEM tra i giovani. Il futuro della cybersicurezza è, infatti, legato in modo indissolubile alle nuove generazioni, che saranno chiamate a proteggere un mondo digitale sempre più complesso e interconnesso.

Un’edizione straordinaria per formare i giovani talenti

Da sempre, RHC investe nella formazione, privilegiando un approccio empirico e pratico, capace di avvicinare anche i più giovani alle tematiche della sicurezza informatica e della tecnologia digitale, offrendo loro gli strumenti per intraprendere una carriera in questo settore affascinante ed altamente strategico.

Massimiliano Brolli, fondatore di Red Hot Cyber, ha così commentato:” La Red Hot Cyber Conference 2025, sarà una edizione straordinaria, con un programma ricco e coinvolgente. Il primo giorno offrirà workshop unici, pensati per introdurre i giovani nel mondo dell’ethical hacking e dell’intelligenza artificiale oltre a far divertire gli hacker italiani nella Capture The Flag. Saranno inoltre presenti ospiti eccezionali che condivideranno la loro esperienza, rendendo questa conferenza un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del settore. L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando la cybersecurity, rendendo sia gli attacchi che le difese sempre più sofisticati e imprevedibili. In un’epoca in cui gli attori delle minacce usano l’IA in attacchi mirati e le nazioni gareggiano per il controllo delle tecnologie avanzate, la cybersecurity è diventata una sfida geopolitica. Senza collaborazione tra aziende, governi e istituzioni internazionali, rischiamo di trovarci impreparati. Solo attraverso la cooperazione globale e incentivando i ragazzi a studiare queste materie possiamo contribuire alla creazione di un cyberspazio sicuro per tutti”.

Un programma ricco di formazione, contenuti e sfide

L’edizione 2025 della Red Hot Cyber Conference sarà articolata nelle seguenti giornate:

Giovedì 8 maggio

Si avvieranno i lavori con un forte approccio pratico ed esperienziale attraverso i Workshop, dedicati ai ragazzi delle scuole medie, superiori e università. A partire dalle 11:30, prenderanno il via i Workshop “hands-on”, laboratori pratici in cui esperti del settore guideranno i ragazzi attraverso esercitazioni tecniche su tematiche avanzate, come l’uso dell’IA, i penetration test sulle Web Application, i Deepfake, il Darkweb e la Cyber Threat Intelligence e altro ancora. Nel pomeriggio, a partire dalle 15:30, verrà avviata la Capture The Flag (CTF), una sfida tra team di hacker etici che si confronteranno su scenari di attacco informatico. Quest’anno, come nelle scorse edizioni, la CTF sarà disponibile sia online sia in presenza presso il Teatro Italia, con sfide speciali su RF/IoT dedicate solo ai partecipanti on-site. La competizione proseguirà fino alla giornata successiva, mettendo alla prova le capacità dei partecipanti in un ambiente altamente realistico. (Clicca per registrarti gratuitamente).

Venerdì 9 maggio

La seconda giornata sarà integralmente dedicata alla RHC Conference, che avrà inizio alle 9:30 e vedrà la partecipazione di esperti, ricercatori e rappresentanti istituzionali. Il programma della giornata prevede tavole rotonde e interventi su temi di attualità, come l’uso dell’intelligenza artificiale nella cybersecurity, l’evoluzione delle minacce informatiche e il ruolo delle istituzioni nella protezione del cyberspazio. L’evento offrirà una visione completa sugli sviluppi futuri della sicurezza informatica, con un focus su strategie di prevenzione, difesa e collaborazione tra pubblico e privato. Sarà un’opportunità per fare networking con i principali attori del settore, condividere esperienze e riflettere sulle sfide che ci attendono nel prossimo futuro. La giornata si concluderà con la premiazione della Capture The Flag alle ore 18:00, seguita dalla chiusura ufficiale dell’evento alle 19:00. (Clicca per registrarti gratuitamente).

La Red Hot Cyber Conference (consulta il programma) è un evento pensato per una platea qualificata, ma con un’attenzione particolare anche ai giovani, grazie ai workshop interattivi in programma per giovedì 8 maggio e la Capture The Flag (CTF). Invitiamo con entusiasmo scuole medie, superiori, studenti universitari e tutti gli appassionati di tecnologia a partecipare, portando con sé il proprio laptop e la voglia di esplorare il mondo affascinante della cybersecurity.

I workshop hands-on che si terranno giovedì 8 maggio, realizzati in collaborazione con Accenture, offriranno ai partecipanti un’esperienza pratica con le tecnologie più innovative. Un’opportunità unica per avvicinarsi al settore dell’Information Technology, sviluppare nuove competenze e accendere la passione per il digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .