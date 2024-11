TeamSystem acquisisce Muscope per la cybersecurity delle Pmi

TeamSystem ha acquisito Muscope Cybersecurity, dando vita a TeamSystem Cybersecurity, nuova soluzione dedicata alla sicurezza informatica. Muscope ha sviluppato una piattaforma di valutazione della sicurezza informatica, che analizza le vulnerabilità aziendali, utilizzando un algoritmo proprietario per simulare l’azione di un cyber criminale.

L’acquisizione

Federico Leproux, ceo di TeamSystem, ha commentato: “Questa acquisizione, è il primo importante passo di TeamSystem in un settore strategico come quello della cybersecurity. L’obiettivo è quello di offrire alle imprese un nuovo, importante servizio, un tassello che risulterà centrale nella nostra strategia di posizionamento di TeamSystem come partner per la trasformazione digitale di aziende e professionisti a 360°”.

La piattaforma è in grado di misurare l’impatto di migliaia di variabili per analizzare il tasso di vulnerabilità di un’organizzazione, riassumendo i risultati ottenuti e quantificando anche l’ipotetico danno in termini economici nel caso in cui si dovesse subire uno dei principali tipi di attacco informatico.

Il mercato della cybersecurity cresce in Italia, soprattutto tra le Pmi

Teamsystem, integrando le soluzioni di Muscope nella propria offerta, entra in un settore sempre più strategico. Si prevede che il mercato della cybersecurity in Italia possa raggiungere un valore di 2,5 miliardi di euro entro il 2026, sostenuto da un tasso di crescita annuo del 10%. Nel 2023, gli attacchi informatici in Italia sono infatti aumentati del 65%, con il 47% dei cybercrime nel mondo che ha coinvolto il nostro Paese.

In questo contesto, il 40% delle piccole e medie imprese italiane vuole dottare soluzioni di cybersecurity entro il 2025, approfittando anche del sostegno garantito da incentivi pubblici e fondi europei, che sempre più stanno spingendo le imprese a monitorare le minacce ogni giorno più sofisticate. “Siamo convinti che integrare le soluzioni di Muscope nella nostra offerta ci permetterà di supportare ulteriormente le imprese italiane. L’obiettivo che ci poniamo è l’incremento della consapevolezza dei rischi digitali tra le PMI, affinché possano adottare misure proattive e informate per rispondere alle minacce emergenti e operare in un ambiente digitale sicuro e affidabile”, ha aggiunto Gianluigi Rizzo, general manager business unit HR e M&A di TeamSystem.

Bruno Cordioli, ceo di Muscope Cybersecurity, ha invece detto: “Vogliamo rendere la cybersecurity accessibile e fruibile da aziende di ogni dimensione. Siamo convinti che TeamSystem sia il partner ideale per ampliare la nostra visione e contribuire a creare un ambiente digitale più sicuro per le imprese italiane. Siamo orgogliosi di questo passo e fiduciosi che sia solo l’inizio di un nuovo capitolo di sviluppo e integrazione all’interno di un contesto ancora più ampio”

