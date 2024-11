La smart tv Aixi sarà utilizzata da Bobby Moresco per il film “Maserati: The Brothers”

Aixi, la smart tv nata da un’idea del produttore cinematografico Andrea Iervolino entra anche nel mondo del cinema. Bobby Moresco, vincitore del premio Oscar per i film Crash e Million Dollar Baby, ha scelto infatti di utilizzare i televisori Aixi sul set del prossimo film Maserati: The Brothers, la cui uscita nelle sale è prevista nel 2025, con Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba e Michele Morrone, prodotto da Andrea Iervolino per The Andrea Iervolino Company. “Ho deciso di utilizzare gli Smart TV Aixi sul set di Maserati perché ho apprezzato le loro qualità tecniche e la risoluzione visiva che offrono, ha dichiarato lo stesso Moresco.

“Sono contento che un grande regista come Bobby Moresco abbia scelto Aixi per il set del film”, ha detto Andrea Iervolino. Questo rappresenta un traguardo importante per questa nuova Smart tv, che non solo sta rivoluzionando il mondo dell’home-entertainment, ma si sta affermando anche come un device di qualità, adatto a set cinematografici con esigenze tecniche molto elevate”, ha aggiunto.

Le caratteristiche di Aixi

Disponibile in formati che vanno dai 32” ai 65”, Aixi offre immagini ad alta definizione con risoluzione da 2K a 4K led o Qled. La sua particolarità? Offre anche una library inclusa nel prezzo della tv con oltre 6.000 titoli, tra film, serie tv e documentari di ogni genere, senza interruzioni pubblicitarie. Si tratta di una selezione costantemente aggiornata che rende Aixi la terza piattaforma al mondo per numero di contenuti, subito dietro ai principali player del settore.

Peraltro, ha un sistema di rewarding che premia gli utenti per il tempo trascorso a guardare i propri titoli preferiti, ogni minuto passato davanti allo schermo diventa un’opportunità. Grazie alla collaborazione con Tatatu, i telespettatori accumulano TTU Coin che possono utilizzare per partecipare ad aste, vincere premi esclusivi o fare shopping nell’e-commerce dedicato con oltre 5.000 articoli disponibili.

