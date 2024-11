Forbes Italia e UM Italia presentano il podcast Communication Tips: la formazione al centro della prima puntata

Parte oggi la prima stagione di Communication Tips, podcast realizzato da Forbes Italia, in collaborazione con il network globale UM Italy, che si propone di offrire preziosi consigli nel campo della comunicazione attraverso un formato innovativo e accessibile.

Nella prima puntata Andrea Celesti, giornalista di Forbes Italia, ha intervistato Armando Barone, external, media & analyst relations Italy, Central Europe, Greece director di Accenture, società di servizi professionali, che aiuta le principali aziende, governi e organizzazioni pubbliche e private a costruire il loro core business digitale, migliorare l’efficienza operativa, accelerare la crescita dei ricavi e migliorare i servizi ai cittadini.

Barone si è concentrato sull’importanza della formazione (individuale e dei team) in un momento di grande trasformazione della comunicazione. In particolare, Barone si è soffermato sulla necessità per le aziende di evolvere certe competenze per massimizzare i profitti e generare valore sostenibile, oltre al modo in cui il comunicatore può rafforzare le sue capacità di leadership.

Il progetto comprende 15 episodi, con durata quindicinale, ciascuno dei quali presenta ospiti esperti nel campo della comunicazione pronti a condividere le proprie conoscenze e esperienze. Communication Tips sarà trasmesso sulle piattaforme Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify.

IL VIDCAST

IL PODCAST

Ascolta “Armando Barone: Innovazione, Leadership e Formazione” su Spreaker.



