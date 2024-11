Diageo Italia lancia Venturo, il primo spirit del gruppo dedicato all’aperitivo

BRANDVOICE | Paid Program – Diageo Italia



“La cultura dell’aperitivo è un pilastro dello stile vita italiano, rappresentando circa un quarto del consumo di alcolici nel nostro paese”, dice Roberta Fontana, direttrice commerciale di Diageo Italia, che ha recentemente lanciato Venturo, il primo spirit del gruppo dedicato proprio all’aperitivo.

Entrando nel merito, cosa ha spinto l’azienda a entrare in questo mercato? Non è già un segmento di consumo saturo?

Mentre gli italiani hanno dimostrato una chiara preferenza per prodotti premium in altre categorie di spirits, l’aperitivo è rimasto per lo più dominato da offerte standard. Con Venturo, abbiamo visto un’opportunità di innovazione: creare un distillato che non solo soddisfi il desiderio di alta qualità, ma che alzi anche il livello dell’esperienza sensoriale legata a questa occasione di consumo.

Venturo è descritto come il primo distillato interamente sviluppato e prodotto in Italia da Diageo. Quali sono gli elementi distintivi di questo prodotto rispetto ad altre offerte sul mercato?

Venturo si distingue per la sua qualità premium, frutto di più di due anni di studio da parte del team di ricerca e sviluppo italiano, supportato anche dal team innovation global, e di un processo di produzione che avviene interamente nel nostro paese. Ciò che lo rende unico è la sua combinazione di tradizione e innovazione: abbiamo creato un distillato che rispetta il rituale dell’aperitivo italiano, ma con una proposta raffinata e moderna. La nostra intenzione è di offrire un’esperienza sensoriale nuova, qualcosa che non si trova facilmente tra le attuali offerte di aperitivi.

C’è un altro elemento che caratterizza questo prodotto, il suo colore. Come mai avete scelto una formulazione blu? Quali sono i suoi ingredienti?

Volevamo un colore che fosse lontano dai rossi e arancioni degli aperitivi più tradizionali. Nel segno dell’inaspettato, il color turchese di Venturo ricorda le acque del Mediterraneo, culla delle radici culturali italiane e simbolo della Blue hour, il momento di passaggio dal tramonto alla notte. I suoi ingredienti principali sono limoni di Sicilia, rosmarino, sale di Trapani e camomilla blu.

Il lancio di Venturo segue una strategia particolare?

L’azienda crede fortemente in Venturo, motivo per cui abbiamo scelto di distribuire il prodotto, fin dal suo lancio a maggio, attraverso una strategia multicanale: Horeca e GDO. A partire da luglio, abbiamo inoltre iniziato a svelare la sua unicità e il suo potenziale con la campagna “WHY NOT BLU”, che prevede pubblicità multicanale, attività di comunicazione e un ricco calendario di eventi in cui invitiamo i consumatori a unirsi alla nostra “Blue hour”. La campagna ripartirà a Natale, con nuove iniziative per portare il nostro messaggio a un pubblico sempre più vasto, consolidando ulteriormente la presenza di Venturo nel mercato.

Che aspettative avete per questo prodotto?

Siamo molto ambiziosi. Crediamo fermamente che Venturo possa ridefinire il mercato degli aperitivi, offrendo un distillato premium, autentico, innovativo ma comunque legato alla tradizione italiana. Ci aspettiamo che diventi un punto di riferimento nel segmento, non solo per la qualità del prodotto, ma anche per la capacità di creare una connessione emozionale con i consumatori.

