Gautam Adani indagato per corruzione: il suo patrimonio crolla di 12 miliardi in un giorno

Le azioni delle società quotate di Adani Enterprises, e il patrimonio del suo fondatore Gautam Adani, sono crollati in seguito all’accusa di corruzione che ha coinvolto il conglomerato indiano. L’incriminazione della giustizia statunitense riguarda il presunto coinvolgimento di Adani in uno schema da oltre 250 milioni di dollari di tangenti dirette a funzionari del governo indiano per ottenere contratti energetici vantaggiosi.

Aspetti principali

Le azioni della principale società del gruppo, Adani Enterprises , hanno registrato un calo del 21,55%, scendendo a 26,22 dollari dopo l’apertura dei mercati in India.

, hanno registrato un calo del 21,55%, scendendo a 26,22 dollari dopo l’apertura dei mercati in India. Il titolo di Adani Green Energy , direttamente coinvolto nell’incriminazione, è sceso del 17,57%, attestandosi a 13,79 dollari. Dopo le accuse, la società ha anche annullato un’emissione obbligazionaria da 600 milioni di dollari già prevista.

, direttamente coinvolto nell’incriminazione, è sceso del 17,57%, attestandosi a 13,79 dollari. Dopo le accuse, la società ha anche annullato un’emissione obbligazionaria da 600 milioni di dollari già prevista. In una comunicazione alla Borsa di Bombay, Adani Green Energy ha dichiarato: “Alla luce di questi sviluppi, le nostre controllate hanno deciso di non procedere con le proposte di emissioni obbligazionarie in dollari statunitensi.”

Anche altre società del gruppo hanno registrato forti perdite: Adani Power (-11,5%), Adani Ports (-17,5%), Adani Energy Solutions (-19%) e Adani Total Gas (-13%).

Il calo del patrimonio di Adani

Secondo le stime di Forbes, il patrimonio netto di Gautam Adani è crollato di 12,3 miliardi di dollari, attestandosi a 57,5 miliardi di dollari. Questo patrimonio lo colloca al 25esimo posto nella Real time billionaires di Forbes. Nonostante il calo, Adani rimane il secondo uomo più ricco dell’Asia, dietro al connazionale Mukesh Ambani.

Le accuse

Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha accusato di frode in titoli Adani e altri dirigenti, tra cui il ceo di Adani Green Energy, Vneet Jaain, e il direttore esecutivo Sagar Adani, . Le accuse derivano da un presunto schema di tangenti per oltre 250 milioni di dollari, volto a ottenere contratti del valore di miliardi. Anche la Securities and Exchange Commission ha presentato una denuncia, sostenendo che Adani e i suoi dirigenti abbiano raccolto 175 milioni di dollari da investitori statunitensi attraverso dichiarazioni false e ingannevoli.

Sullo sfondo

Già lo scorso anno, il patrimonio di Adani aveva subito un duro colpo quando Hindenburg Research aveva pubblicato un rapporto accusando il gruppo di Adani di manipolazione azionaria e frodi contabili durate decenni. Il Gruppo Adani aveva negato con forza le accuse, definendole un attacco all’India e alle sue istituzioni. Tuttavia, la vicenda aveva scatenato un acceso dibattito politico nel Paese, con l’opposizione che sollevava interrogativi sui legami storici tra il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, e il gruppo Adani.

