La quarta edizione del Premio Economia del futuro a Boniviri per il supporto alle aziende agricole del territorio

La quarta edizione del Premio Economia del Futuro, promosso dal Polo del Gusto e Forbes Italia, si è tenuto venerdì 22 novembre a Torino, presso lo Spazio eventi del Domori Store in Piazza San Carlo.

L’incontro con Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto e fondatore del Premio, e l’economista Elsa Fornero è stato moderato dal direttore di Forbes Italia Alessandro Rossi. A seguire, il confronto con il vincitore dell’edizione 2024, Corrado Paternò Castello, tra i fondatori di Boniviri, azienda vincitrice.

L’azienda vincitrice

Boniviri, con sede a Catania, è una società benefit certificata B Corp. Ha l’obiettivo di sostenere la prosperità delle piccole aziende agricole italiane e ha creato la dispensa di prodotti sostenibili, salutari e di eccellenza. Unisce in una rete le imprese agricole, aiutandole a migliorare le pratiche agricole in ottica di qualità e sostenibilità. Attiva opportunità di crescita, di networking e di conoscenza, e commercializza i prodotti alimentari sotto un unico brand che rappresenta l’eccellenza della filiera.

Il premio è stato assegnato all’azienda catanese per “il suo impegno a valorizzare le aziende agricole del territorio”. Oltre che per la promozione “di una massa strategica di produttori biologici, unendo le forze per una commercializzazione e una crescita che, altrimenti, sarebbero difficili e insostenibili”. Il progetto, secondo la giuria, “si distingue per il grande potenziale del modello di business, ad elevata scalabilità, con il possibile coinvolgimento di altri produttori, anche in territori diversi, e l’allargamento dell’offerta a nuovi consumatori, anche in nuovi mercati, inclusi quelli esteri”.

Il premio Economia del futuro

Il Premio Economia del futuro nasce per premiare le migliori iniziative orientate verso la sostenibilità ambientale e sociale, affrontando la sfida di un’economia di mercato più responsabile. Il premio si ispira alla filosofia del Polo del Gusto, un promotore di una cultura d’impresa moderna e autentica, che pone al centro il rispetto e la valorizzazione delle risorse lungo tutta la filiera produttiva. Ogni anno, il premio viene conferito a personalità, aziende e progetti che si distinguono per una visione di sviluppo economico innovativa, capace di anticipare le tendenze e proporre soluzioni per il futuro.

Nel corso degli anni, la giuria del premio si è arricchita di esperti di grande livello, tra cui Riccardo Illy, Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, Massimo Fracaro, responsabile dell’inserto L’Economia del Corriere della Sera, e la collega Francesca Gambarini. Tra gli economisti della Giuria, figurano Francesco Giavazzi, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero, e Carlo Petrini, fondatore dell’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Le interviste della serata:

Corrado Paternò Castello, tra i fondatori di Boniviri

Elsa Fornero, economista

Riccardo Illy, presidente del Polo del Gusto

