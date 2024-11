Il capitale umano al centro del Forum WPP | The European House – Ambrosetti

“CAPITALE UMANO E SVILUPPO DEL PAESE: strategie di crescita e cambiamento”

Leader d’impresa e professionisti della comunicazione si sono riuniti alla tredicesima edizione del Forum WPP | The European House – Ambrosetti per confrontarsi sulle sfide e opportunità per il Paese, esplorando come la comunicazione possa essere una leva per il cambiamento culturale.

Massimo Beduschi, Italy Chairman di WPP, ha aperto questa tredicesima edizione del forum offrendo un’analisi del contesto odierno, evidenziando come le nuove dinamiche internazionali possano essere sfruttate in un’ottica di sviluppo e progresso consapevole per valorizzare il capitale umano e ha illustrato i risultati del lavoro compiuto dall’Advisory Board WPP | The European House – Ambrosetti, composto quest’anno, oltre allo stesso Beduschi, da Simona Maggini, Italy Country Manager, WPP; Valerio De Molli, Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti e TEHA Group; Francesca Dell’Antoglietta, EMEA Marketing and CSR Director Optical Retail, EssilorLuxottica; Fabrizio Gavelli, già Presidente e Amministratore Delegato, Danone Company Italy & Greece; Maximo Ibarra, CEO & General Manager, Engineering; Fabio Lazzerini, CEO, Com.Tel; Camilla Lunelli, Vicepresidente, Ferrari Trento; Nicolò Mardegan, Direttore delle Relazioni Esterne, Enel; Elisa Pagliarani, Direttore Generale, Poke House.

Di particolare rilievo la prima tavola rotonda, moderata della giornalista Maria Latella, in cui si è parlato di demografia, sostenibilità, sviluppo energetico, tecnologico ed economico dell’attuale scenario globale in cui sta incidendo una situazione geopolitica di rapido cambiamento, influenzata anche dalle recenti elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America, come evidenziato dai contributi di Federico Rampini, Editorialista del Corriere della Sera, Alessandro Rosina, Professore Ordinario di Demografia e Statistica Sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Laura Bottazzi, Professoressa Ordinaria di Economia all’Università di Bologna, Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, e Stefano Marguccio, Deputy CEO di Sustainable Energy for All.

Il report ha evidenziato che il capitale umano rappresenta un elemento fondamentale per la crescita economica e sociale di un Paese, e in tal senso, l’Italia sta attraversando una fase critica che richiede interventi mirati e strutturali, ma evidenzia anche un importante punto di forza italiano, quello dell’eccellenza nell’ambito delle iniziative pubbliche e private.

Sul tema del coordinamento delle iniziative di sostenibilità sociale a favore dell’inclusione nei territori sono intervenuti Letizia Moratti, Co-fondatrice della Fondazione San Patrignano, Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo e Aldo Forte, Head of People and Organization Italy di Enel.

Tra le tante tematiche non sono mancate quelle del rapporto tra capitale umano e tecnologia, resasi fondamentale grazie all’esponenziale crescita dell’Intelligenza Artificiale sono intervenuti Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR ed ex Ministro e Bruno Siciliano, Professore di Controllo e Robotica presso l’Università di Napoli Federico II, Simona Maggini, Country Manager di WPP in Italia e Daniel Hulme, Chief Artificial Intelligence Officer di WPP e CEO & Founder di Satalia, la società di tecnologia AI di WPP.

Ha chiuso il forum l’intervento di Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha offerto una sintesi delle prospettive istituzionali del Governo in materia di politiche del lavoro, formazione e inclusione sociale

Il report completo sul ruolo della comunicazione per la società di domani è disponibile sul sito di WPP

Il Forum WPP | The European House – Ambrosetti si è confermato un punto di riferimento per imprese, istituzioni e operatori del marketing e della comunicazione.

Le interviste:

Massimo Beduschi, Italy Chairman di WPP

Valerio De Molli, Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti e TEHA Group

Letizia Moratti, Parlamentare europea e Co-fondatrice della Fondazione San Patrignano

Francesca Dell’Antoglietta, EMEA Marketing and CSR Director Optical Retail, EssilorLuxottica

Simona Maggini, Italy Country Manager, WPP

Maximo Ibarra, CEO & General Manager, Engineering

Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia

Camilla Lunelli, Vicepresidente di Ferrari Trento

Paola Maffezzoni, Marketing & Comms Director di WPP e GroupM Italia

