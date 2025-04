Chi sono i miliardari americani che hanno guadagnato e perso di più nei primi 100 giorni di Trump

“È così che ci si sente quando si vince”, ha dichiarato Elon Musk il giorno dell’insediamento di Donald Trump. “Sono super entusiasta per il futuro… Uno dei valori americani che amo di più è l’ottimismo”.

Ora, mentre Trump arriva al 100esimo giorno del suo secondo mandato alla Casa Bianca, molto di quell’ottimismo si è dissolto: il mercato azionario americano ha registrato il peggior inizio d’anno dell’ultimo mezzo secolo, con l’S&P 500 e il Dow Jones Industrial Average in calo di quasi l’8%, complice la guerra commerciale a suon di dazi avviata dal presidente.

Nessuno ha subito perdite più pesanti di Musk, che oggi è più povero di 45 miliardi di dollari rispetto al giorno dell’insediamento di Trump. Musk ha iniziato un botta e risposta via social con Peter Navarro, falco dei dazi dell’amministrazione, ha annunciato che si farà da parte nella guida del dipartimento per l’Efficienza governativa e si è visto costretto a tornare a concentrarsi sulla sua azienda di auto elettriche, Tesla, dopo che i timori sui dazi e le sue prese di posizione politiche sempre meno popolari hanno fatto crollare il titolo del 33%.

Musk non è l’unico miliardario a perdere grosse cifre in questa nuova era Trump. In totale, i circa 800 miliardari americani hanno perso 300 miliardi di dollari dal 20 gennaio. Tra i dieci che hanno perso di più (in termini assoluti) figurano anche Jeff Bezos di Amazon, Sergey Brin di Alphabet e Mark Zuckerberg di Meta: tre magnati della tecnologia seduti in prima fila, appena dietro alla famiglia presidenziale, durante la cerimonia d’insediamento, e che da allora hanno perso rispettivamente 35, 26 e 22 miliardi di dollari.

Anche altri sostenitori di Trump hanno visto sparire miliardi. Larry Ellison di Oracle — che ha incontrato il presidente il giorno dopo l’insediamento come parte di un piano infrastrutturale da 500 miliardi di dollari basato sull’intelligenza artificiale — è il terzo americano per perdite, dietro solo a Musk e Bezos, con 28 miliardi. Stephen Schwarzman, cofondatore di Blackstone, che inizialmente aveva detto di non voler sostenere la campagna 2024 del suo vecchio amico per poi cambiare idea, ha perso 11 miliardi.

Naturalmente, non tutti i miliardari sono in rosso, nonostante l’instabilità dei mercati. Warren Buffett — che prima dell’annuncio dei dazi aveva definito queste misure “un atto di guerra, in un certo senso” — ha mantenuto stabile Berkshire Hathaway, accumulando il totale record di 334 miliardi di dollari in contanti o equivalenti per conto del conglomerato. Ciò ha spinto le azioni in rialzo del 13% da quando Trump è tornato in carica, aggiungendo quasi 20 miliardi alla fortuna dell’Oracolo di Omaha. Tra gli altri grandi vincitori figurano Peter Thiel (+4,9 miliardi) e Alexander Karp (+3,6 miliardi), la cui azienda di data mining basata sull’IA, Palantir, è oggi la star assoluta di Wall Street, anche grazie ai contratti con agenzie governative americane nei settori della Difesa e del software. I tre figli superstiti di Sam Walton, fondatore di Walmart (scomparso nel 1992), hanno guadagnato ciascuno almeno 3 miliardi di dollari, perché l’alta inflazione ha spinto i consumatori verso il colosso del retail. La scorsa settimana l’amministratore delegato, Doug McMillon, ha incontrato Trump per cercare di dissuaderlo dai dazi.

E mentre l’ex ad di Microsoft Steve Ballmer — che deve tuttora gran parte della sua ricchezza alle azioni del colosso tech — ha perso finora 8 miliardi, il fondatore Bill Gates ha diversificato con successo il suo patrimonio e ha allestito un ampio portafoglio, tra cui una partecipazione del 35% in Republic Services, azienda di gestione dei rifiuti in crescita del 15%, che lo ha reso uno dei pochi miliardari in attivo dal 20 gennaio.

Intanto il presidente Trump non è stato clemente neanche con l’uomo d’affari Trump. La fortuna del comandante in capo è scesa di 1,5 miliardi di dollari da quando ha assunto la guida del Paese, complice il crollo del 35% delle azioni della sua Trump Media & Technology Group — la società madre di Truth Social —, un calo quattro volte maggiore rispetto a quello del mercato nel complesso. E Trump sembra seguire da vicino gli alti e bassi. Il 9 aprile, nello Studio Ovale, ha indicato il miliardario della finanza Charles Schwab e ha detto: “Ha guadagnato 2,5 miliardi oggi”. Poi si è rivolto all’imprenditore dell’automotive Roger Penske: “E lui ne ha guadagnati 900 milioni”. Entrambe le fortune sono cresciute da allora, ma dopo le perdite accumulate nei primi 100 giorni del mandato Trump 2.0, Schwab è solo 375 milioni di dollari — il 3% — più ricco rispetto all’ultimo giorno della presidenza Biden. Penske, invece, è più povero di 1,1 miliardi.

Chi ha perso di più

10 | Steve Ballmer

Fonte di ricchezza: Microsoft

Patrimonio: 117,6 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: -8,4 miliardi

9 | Stephen Schwartzman

Fonte di ricchezza: Blackstone

Patrimonio: 41,6 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: -10,9 miliardi

8 | Michael Dell

Fonte di ricchezza: Dell

Patrimonio: 98,2 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: -16,8 miliardi

7 | Mark Zuckerberg

Fonte di ricchezza: Meta

Patrimonio: 190,3 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: -21,5 miliardi

6 | Jensen Huang

Fonte di ricchezza: Nvidia

Patrimonio: 95,2 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: -24,9 miliardi

5 | Sergey Brin

Fonte di ricchezza: Google

Patrimonio: 128,4 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: -25,6 miliardi

4 | Larry Page

Fonte di ricchezza: Google

Patrimonio: 134 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: 27,4 miliardi

3 | Larry Ellison

Fonte di ricchezza: Oracle

Patrimonio: 176,4 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: -28,2 miliardi

2 | Jeff Bezos

Fonte di ricchezza: Amazon

Patrimonio: 204,6 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: -34,8 miliardi

1 | Elon Musk

Fonti di ricchezza: Tesla, SpaceX

Patrimonio: 388,6 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: -45,3 miliardi

Chi ha guadagnato di più

10 | Bill Gates

Fonte di ricchezza: Microsoft

Patrimonio: 108,9 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: +2,5 miliardi

9 | Robert Duggan

Fonte di ricchezza: farmaci

Patrimonio: 15,4 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: +2,9 miliardi

8 | Alice Walton

Fonte di ricchezza: Walmart

Patrimonio: 104,4 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: 3 miliardi

7 | Jim Walton e famiglia

Fonte di ricchezza: Walmart

Patrimonio: 112,2 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: 3,1 miliardi

6 | Rob Walton e famiglia

Fonte di ricchezza: Walmart

Patrimonio: 113,4 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: 3,1 miliardi

5 | Alexander Karp

Fonte di ricchezza: Palantir

Patrimonio: 10,6 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: +3,6 miliardi

4 | Lin Bin

Fonte di ricchezza: smartphone

Patrimonio: 15 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: +3,7 miliardi

3 | Brad Jacobs

Fonte di ricchezza: logistica

Patrimonio: 12,6 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: +4 miliardi

2 | Peter Thiel

Fonte di ricchezza: Facebook, investimenti

Patrimonio: 19,3 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: +4,9 miliardi

1 | Warren Buffett

Fonte di ricchezza: Berkshire Hathaway

Patrimonio: 165,8 miliardi di dollari

Variazione dall’insediamento di Trump: 19,6 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .