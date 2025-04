Perché la prima moglie di Elon Musk non è neanche vicina a diventare miliardaria

Molto prima di diventare un nome noto e prima di iniziare a generare più figli con diverse donne single, Elon Musk era un uomo sposato. Il suo primo matrimonio, con la scrittrice canadese Justine Wilson Musk, è durato otto anni, dal 2000 al 2008. Durante questo periodo, Justine gli ha dato sei figli, il primo dei quali è morto tragicamente da neonato, seguito da due e tre gemelli.

Ma mentre Elon è oggi la persona più ricca del mondo, Justine è solo una milionaria: secondo le stime di Forbes, ha un patrimonio di circa 15 milioni di dollari, ovvero 1/24.000 dell’attuale fortuna di Elon, pari a 364 miliardi di dollari.

La “legione” di figli di Elon Musk

Per molti versi, la sua relazione con Justine ha fornito a Elon un modello per il trattamento di tutte le madri (almeno quattro finora) della sua tanto desiderata “legione” di figli. Musk attualmente 14 bambini riconosciuti.

Musk ha offerto ad Ashley St. Clair, la madre di uno dei suoi figli, 15 milioni di dollari e 100.000 dollari al mese in cambio del suo silenzio sul bambino, che hanno chiamato Romulus. Ha ritirato l’offerta dopo che St. Clair ha reso pubblico che Musk è il padre, come ha riportato il Wall Street Journal all’inizio di questa settimana.

Secondo il Journal, Elon ha recentemente iniziato a proporre alle donne di avere i suoi figli su X. Ma ha conosciuto la sua prima moglie alla vecchia maniera: alla Queen’s University dell’Ontario, in Canada. Qui entrambi erano studenti finché Musk non si è trasferito alla Wharton School dell’Università della Pennsylvania per finire la sua laurea. I due hanno ripreso a frequentarsi a metà degli anni ’90, quando Justine si è trasferita nella Silicon Valley e ha vissuto con Elon in un appartamento che condividevano con dei coinquilini, mentre lui era impegnato a costruire l’azienda di software Zip2, fondata nel 1995 con il fratello Kimbal e un amico, Greg Kouri.

Gli inizi

Nel 1999, Elon e i suoi cofondatori vendono Zip2 a Compaq per una cifra dichiarata di 300 milioni di dollari, di cui Elon intasca circa 20 milioni. Ha comprato un appartamento di 1.800 metri quadrati a Palo Alto e ha sborsato un milione di dollari per un’auto sportiva McLaren F1, che la CNN ha filmato mentre veniva consegnata a casa di Elon nel 1999 con Justine al suo fianco. “È un milione di dollari per un’auto. È decadente”, disse. “La mia paura è che diventiamo dei bambini viziati, che perdiamo il senso dell’apprezzamento e della prospettiva”. Musk ha poi distrutto l’auto.

Elon e Justine si sono sposati l’anno successivo e nel 2002 si sono trasferiti a Los Angeles, dove hanno fondato SpaceX. Due anni dopo ha investito in Tesla ed è entrato a far parte del consiglio di amministrazione. In soli quattro anni, tra il 2002 e il 2006, Justine ha dato alla luce sei bambini. Ha anche perseguito la sua passione per la scrittura creativa, pubblicando tre libri di narrativa tra il 2005 e il 2008. Elon ha chiesto il divorzio nella tarda primavera del 2008, pochi mesi prima di diventare ceo di Tesla (e quattro anni prima del suo debutto nel 2012 nella lista di Forbes dei miliardari del mondo, con un patrimonio netto di 2 miliardi di dollari) e sei settimane prima di fidanzarsi con la sua prossima moglie.

Il divorzio

Justine ha dichiarato che durante la procedura di divorzio ha chiesto a Elon la casa, il mantenimento dei figli, il 10% delle sue azioni Tesla, il 5% delle sue azioni SpaceX, 6 milioni di dollari e una Tesla Roadster blu ghiaccio. Se avesse ottenuto tutto questo, oggi avrebbe 17,3 miliardi di dollari, secondo Forbes, abbastanza da renderla la 113esima persona più ricca del pianeta.

È un netto contrasto con il modo in cui si sono svolti altri due divorzi di super ricchi: Jeff Bezos ha dato alla sua ex MacKenzie Scott un quarto della sua quota, allora del 16%, nel gigante dell’e-commerce Amazon nel loro divorzio del 2019, per un valore di 36 miliardi di dollari all’epoca. L’accordo di divorzio di Bill Gates con Melinda French Gates del 2021 non è stato reso pubblico, ma Forbes stima che lei abbia ottenuto 25 miliardi di dollari della sua fortuna stimata in 124 miliardi di dollari.

Invece, secondo Elon, lui offrì a Justine un accordo di 80 milioni di dollari al lordo delle tasse. Lei rifiutò, preferendo le azioni di Tesla e una partecipazione in SpaceX, una mossa intelligente dato che entrambe erano relativamente agli inizi. Lei non ha ottenuto nessuna delle due cose e si è ritrovata con molto meno della sua offerta iniziale.

L’accordo post-matrimoniale

Il motivo principale: ha firmato un accordo post-nuziale nel marzo 2000. Durante la procedura di divorzio nel 2010, ha scritto su Marie Claire a proposito della firma: “Mi fidavo di mio marito – altrimenti perché l’avrei sposato? – e mi sono detta che non aveva importanza. Eravamo anime gemelle. Non avremmo mai divorziato”. Solo in un secondo momento le è stato chiaro il contenuto dell’accordo. “Avevo di fatto rinunciato a tutti i miei diritti di persona sposata, compresa ogni pretesa sui beni della comunità, tranne la nostra casa, che sarebbe stata intestata a me una volta che avessimo avuto un figlio”.

Justine ha portato Elon in tribunale nel 2008, contestando la validità dell’accordo post-matrimoniale. Elon non aveva rivelato la fusione in corso tra la sua società di pagamenti X.com (da non confondere con la sua piattaforma di social media X) e un’altra società di pagamenti, Confinity. Dopo la fusione, la società si è ribattezzata PayPal ed è stata venduta due anni dopo a eBay per 1,5 miliardi di dollari in azioni. Il guadagno stimato di Musk è stato di almeno 100 milioni di dollari. La causa si è trascinata per due anni, è costata a Elon almeno 4 milioni di dollari in spese legali e si è conclusa con una sentenza del giudice a favore di Elon.

Cosa ha ottenuto Justine

Dopo tutto questo, secondo Elon, Justine ha ottenuto 20 milioni di dollari al netto delle tasse: metà del valore della loro casa a Bel Air e metà da versare in rate mensili di 20mila dollari per abbigliamento, scarpe e articoli discrezionali, oltre a pagamenti per coprire “tutte le spese domestiche e tutto ciò che riguarda i bambini”, ha scritto Elon.

Ma non ha ottenuto 10 milioni di dollari dalla casa. I registri immobiliari mostrano che Justine ha venduto la villa di 6.500 metri quadrati nell’aprile 2011 per 6,5 milioni di dollari. Un mese dopo, ha acquistato una casa di 4.900 metri quadrati a Los Angeles per 4,3 milioni di dollari. La casa ha ora un valore di oltre 8 milioni di dollari. Nel frattempo, i quasi 2 milioni di dollari ricavati dalla vendita della casa di Bel Air potrebbero valere oggi più di 6,5 milioni di dollari se ne avesse investito la maggior parte nel mercato azionario. Né Justine né un portavoce di Elon hanno risposto alle richieste di commento di Forbes.

Le altre relazioni di Elon Musk

Poco dopo aver chiesto il divorzio da Justine, Musk ha incontrato l’attrice britannica Talulah Riley. Non ci è voluto molto perché i due si innamorassero l’uno dell’altra. “È successo tutto molto velocemente. Ci siamo fidanzati entro due settimane dalla conoscenza”, ha dichiarato Riley nel 2018 durante un servizio di 60 Minutes su Musk. “Avevo 22 anni. Era molto affascinante e sicuramente la persona più interessante ed eccentrica”. Musk è stato sposato con Riley due volte: dal 2010 al 2012 e poi di nuovo dal 2013 al 2016. La coppia non ha avuto figli, ma secondo quanto riferito, lei ha comunque ottenuto una somma simile a quella di Justine dai due divorzi messi insieme. Nel 2022 Riley ha definito Musk “l’ex marito perfetto” e “un grande amico”.

Non si è più sposato, ma ha avuto una relazione a lungo termine con la cantante Grimes, con la quale ha tre figli, e ha avuto una relazione con la dirigente di Neuralink Shivon Zilis, con la quale ha quattro figli. Secondo il Journal, Zilis vive in un complesso recintato in Texas dove Musk intendeva far risiedere tutta la sua progenie e le loro madri.

Justine Musk oggi

Justine Musk ha mantenuto un profilo relativamente basso dopo il divorzio. Ha pubblicato un racconto nel 2016 e per un po’ ha avuto un blog. È sicuro che non è d’accordo con il suo ex quando si tratta di Donald Trump. “Eleggere un uomo come presidente degli Stati Uniti, anche se ha una storia ammessa di molestie sessuali alle donne ed è stato riconosciuto colpevole di aggressione sessuale e diffamazione in un tribunale, sembra la definizione stessa di cultura dello stupro. Tanto per dire”, ha twittato nel gennaio 2024. “C’è sempre qualcosa di profondamente ironico in un uomo bianco e potente che si lamenta di essere oggetto di una caccia alle streghe”, ha postato un giorno dopo. Justine non twitta da oltre un anno.

La figlia transgender di Elon Musk

Presumibilmente, Justine non è entusiasta del trattamento riservato da Elon a Vivian Jenna Wilson, una delle gemelle, che ora è una donna transgender e che Elon ha ridicolizzato pubblicamente insieme all’intera comunità trans. “È molto favorevole alla mia transizione”, ha detto Vivian di sua madre in un’intervista rilasciata a marzo a Teen Vogue. “Quando ho fatto coming out con lei, ha finto di essere leggermente sorpresa per 30 secondi e poi ha detto: ”Sì, tesoro. Ok”. Suo padre? “Non è stato di supporto come mia madre”.

La Wilson, 20 anni, ha raccontato alla rivista di essere finanziariamente indipendente dal padre da quando ha fatto coming out come trans nel 2020. Per quanto riguarda la sua legione di fratelli e sorelle, Vivian ha scherzato: “Dirò che in realtà non so quanti fratelli ho, se si includono i fratellastri. È solo un dato divertente. È davvero bello avere due verità e una bugia. Ho scoperto la storia di Shivon Zilis quando l’hanno scoperta tutti gli altri. Non ne avevo idea prima di allora”.

È molto probabile che ci siano ancora più bambini Musk, oppure che ce ne siano altri in arrivo.

