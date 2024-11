100 direttori marketing e comunicazione: gli ospiti e le immagini dell’evento

Si è svolto ieri sera al campus milanese di Wpp l‘evento di Forbes Italia dedicato alla lista 2024 dei 100 direttori marketing e comunicazione. Un evento che, oltre a celebrare i profili individuati dalla redazione, ha permesso di raccontare un cambiamento, una rivoluzione. Una rivoluzione che li vede rappresentare la spinta innovativa di un’azienda, oltre che capaci di modellare posizioni, investimenti, scelte e decisioni dei consumatori. In un contesto, peraltro, in cui le sfide sono sempre più ingaggianti e complesse, in particolar modo guardando alla trasformazione tecnologica alla quale stiamo assistendo.

Aperto dal direttore e dal ceo di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi e Nicola Formichella, l’evento è stato moderato da Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia, e ha visto l’intervento di diversi ospiti. In primo luogo di Simona Maggini, country manager di WPP e group ceo di WML in Italia, che ha fatto un excursus sul settore, e poi di Michele Belingheri, direttore commerciale di Forbes Italia, che ha analizzato il ruolo e il posizionamento del magazine in Italia.

100 direttori marketing e comunicazione: i temi dell’evento

Successivamente, si sono alternate due tavole rotonde. La prima, incentrata su come l’innovazione apportata dalle nuove tecnologie sta cambiando il mondo del marketing, ha visto l’intervento di Giorgio Carafa Cohen, Chief Brand & Revenues Officer di Iliad; Rikke Raboel, Executive Vice President e Responsabile Marketing & Comunicazione del Gruppo Unicredit e Simona Biancalana, Global Marketing & Communication Manager di Xerjoff Group.

La seconda, invece, focalizzata su una delle sfide più ostiche della comunicazione: la responsabilità, sia in termini prettamente sociali e di vicinanza e attenzione alle persone, sia in ottica ambientale e di educazione dei comportamenti, ha visto la partecipazione di Lorenzo Matteoni, Senior Manager Marketing di Brother Italia, Benedetta Bitozzi, Associate Director Communication, Advocacy & Policy di Eli Lilly Italia, ed Elena Sgrò, Director Of Sales & Marketing dell’Hotel Principe di Savoia.

A chiudere l’evento è salito sul palco Massimo Beduschi, presidente di WPP e ceo di GroupM in Italia, che ha fornito una panoramica attuale e futura di tutto il settore.

Ferrario Melissa, CMO @ Laboratoire Native Elena Sgrò, CMO @ Principe di Savoia Esposito Maria Elena, Global Marketing Manager @ Pasta Garofalo Nicola Di Giusto, CMO @ Vianova Alex Dellera, CMO @ Canon Medical Matteo Civaschi, CMO @ Rexer Simona Biancalana, CMO @ Xerjoff Group Francesca Maria Bardelli Nonino, Responsabile comunicazione web @ Nonino Distillatori Giorgio Carafa Cohen, CMO @ Iliad Marco Mic, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione Strategica e Sostenibilità @ Telepass Nizzi Manju, Corporate Marketing & Communications Coordinator @ Namirial Alessia Marchica, CMO @ AME Advanced Microwave Engineering Luis Lujan, CMO @ Minsait Elena Tassone, CMO @ San Bernardo Angelo Ruggeri, Communication & Diversity Director @ ACBC Francesca Bevilacqua, CMO @ Bottega Verde Ivan Rizzuto, CMO @ Raffaele Spa Daniele Longo, CMO @ Italiana Petroli - Gruppo API Gianluca Melillo Muto, CMO @ Seven Holding SpA Giorgia Bulgarella, CMO @ Motorola Emanuela Pinna, CMO @ OCS & Finwave Werner Iacobelli, Imprenditore @ Virgo Roberta Surini, CMO @ Allegrini Wines Lavinia Fogolari, CMO @ Asus Giovanna Marzolla, CMO @ Edison Chiara Gnocchi, Country Communication & Advocacy Head @ Novartis Anna Paola Barberi, CMO @ ColleMassari spa Gemma Saccomanni, Giornalista e Direttore comunicazione @ Gilead Alessandra Sabellico, Global Corporate Communications Director @ Davines Group Luca Cardone, CMO @ Windtre Salvatore Ricco, CMO @ Amplifon Pasquale Casilo, Imprenditore @ Pienaluna Biagio Del Giudice, CEO @ Atoa Brabara Sagrillo, Field Marketing Manager @ Zscaler Paola Maffezzoni, Marketing & Comms Director @ WPP Group Paola Salmoiraghi, Communications Director @ DAZN

