Chi sono i 100 direttori marketing e comunicazione selezionati da Forbes nel 2024

Articolo tratto dal numero di novembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Per il quinto anno consecutivo Forbes Italia ha selezionato i 100 direttori marketing e della comunicazione italiani di successo, di seguito in ordine alfabetico. Nell’era dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità, sono loro a spingere l’innovazione delle aziende, a sceglierne il linguaggio e a orientare le decisioni dei consumatori. Di seguito riportati in ordine alfabetico.

Riccardo Acquaviva

responsabile della comunicazione, Generali Italia

Anna Paola Barberi

marketing & communication director, Collemassari

Laura Barberis

head of marketing, JP Morgan

Lydia Barbini

group marketing director, Starhotels

Francesca Bardelli Nonino

responsabile comunicazione digitale, Nonino Distillatori

Con oltre 15 anni di esperienza nel marketing e nella leadership aziendale, Lydia Barbini si distingue per la capacità di unire creatività e analisi dei dati nella definizione di strategie di crescita. Ha guidato team di marketing per brand globali e locali, sviluppando soluzioni innovative. group director of marketing & pr di Starhotels, ha trasformato l’identità e la strategia di comunicazione del gruppo. In precedenza ha rilanciato Piave Maitex, l’azienda tessile di famiglia. Ha lavorato in multinazionali come Colgate e Philip Morris, dove ha guidato progetti globali di branding e innovazione. Ha una mentalità imprenditoriale e una comprovata esperienza nella gestione di progetti complessi.

Rosanna Baruffaldi

marketing manager, Banor

Stefania Belloli

responsabile rel. esterne, Patek Philippe Italia

Matteo Bettini

dir. marketing, com. e trade marketing, Italsilva

Ha conseguito la laurea in economia e commercio a Genova e un master in marketing e trade marketing. Dal 2000 ha mosso i primi passi in Sutter e fatto esperienza nelle vendite in Star Alimentare. Dal 2007 al 2016 stato nel gruppo Desa. Dopo l’esperienza nelle utilities come direttore marketing in Vivigas Energia, rientrato nel 2019 in Italsilva come direttore marketing, comunicazione e trade marketing per i brand Sauber e Spuma di Sciampagna. Il progetto di rilancio, di rebranding, la nuova strategia di comunicazione e il lavoro di continua innovazione su formule e prodotti hanno portato il brand Spuma di Sciampagna ad affermarsi come punto di riferimento nel personal care e nell’home care. Crede nell’innovazione e nell’integrazione digitale nei canali di comunicazione e nei processi aziendali.

Francesca Bevilacqua

brand director, Bottega Verde

Giulia Borzumati

marketing manager, Innate

Manuela Bottega

head of communication, brand & advertising, Zurich

Con oltre 20 anni di esperienza nella comunicazione, Manuela Bottega si affermata come riferimento del settore assicurativo/bancario, specializzandosi in aree come comunicazione esterna e interna, customer communication, events management, advertising e brand positioning, social media e crisis management. si distingue per l’impegno nel posizionamento del brand, con particolare attenzione alla gestione del cambiamento durante operazioni di m&a. Ha una laurea in economia e commercio, un master in marketing e comunicazione d’azienda e uno in management dell’innovazione sociale. Da executive in Zurich Italia gestisce la comunicazione con spirito imprenditoriale e una mentalità innovativa che si riflettono nella valorizzazione e nel posizionamento dei brand Zurich e Zurich Bank.

Giorgia Bulgarella

marketing manager, Motorola

Andrea Cafiero

brand & communication director, Elica

Daniel Cammilli

head of marketing, Pictet

Nicola Capodanno

head of the press office, Tim

Nato a Roma nel 1979, dal 2020 Nicola Capodanno alla guida delle media relations del gruppo Tim, dove sta gestendo questioni delicate, come la comunicazione dell’operazione di vendita della rete fissa al fondo Kkr, in tandem con il ministero dell’economia. In passato ha lavorato nell’ufficio stampa di Intesa Sanpaolo, dopo un lungo percorso da giornalista iniziato nei primi anni 2000, nella redazione di Milano Finanza, e proseguito all’Ansa a Milano. Si è occupato di economia, borsa, banche e telecomunicazioni, per poi specializzarsi nella crisi del sistema bancario nazionale e nei filoni giudiziari collegati. ha collaborato con diverse testate, tra cui il settimanale L’Espresso.

Giorgio Carafa Cohen

chief brand & revenues officer, Iliad

Luca Cardone

direttore marketing corporate, WindTre Business

Natalia Cazzola

media manager, Luxottica

Gianluca Cecchini

marketing manager, Vontobel

Matteo Ceola

chief sales officer and marketing manager, Crocco

Lucia Chevallard

marketing director, Danone

Michele Ciccarese

commercial & marketing director, Lega Serie A

Michele Ciccarese ha oltre 15 anni di esperienza nel settore della pubblicità e dello sport. Ha lavorato come consulente per lo sviluppo di partnership e strategie media in città come Milano, Dubai, Londra e New York, con alcune delle più grandi agenzie globali. Ha cominciato in Dentsu Media Group nel 2007, poi, nel 2011, entrato in Groupm/Wpp, dove stato anche managing director esp per l’Italia e la Regione Mena (Medio Oriente e Nord Africa). A fine 2019 entrato a far parte della lega serie a con il ruolo di commercial & marketing director, occupandosi di partnership commerciali, dello sviluppo di nuovi prodotti e dell’espansione del business tramite l’apertura di uffici in mercati strategici.

Matteo Civaschi

direttore marketing, Rexer

Carlo Colpo

group marketing communication director and brand home director, Lavazza

Claudia Corso

head of client marketing manager, Pgim

Federica Cudini

country marketing communication manager, Bosch

Francesca Cuoghi

chief communication officer, Iris Ceramica Group

Maria D’Amico

marketing manager, D’Amico – D&D Italia

Alessandro D’Annibale

group marketing director, Ied

Ha un’esperienza ventennale nel marketing e nella comunicazione, dove ha ricoperto ruoli manageriali nello sviluppo di strategie e nell’elaborazione di piani per il lancio e la promozione di prodotti e servizi. Ha iniziato nel settore editoriale in ambito moda, poi si dedicato all’e-commerce, al marketplace depop e a programmi di trasformazione digitale per aziende come bulgari, generali e merck serono. Ha curato progetti di user experience design, cro e branding che gli hanno permesso di approfondire diversi ambiti: dalla ricerca alla content e social media strategy, fino alla creazione di brand system comprensivi di linee guida per la comunicazione visiva, l’imagery, il copywriting e le campagne digitali. Da tre anni coordina la funzione marketing di Ied.

Marco Dalla Nora

responsabile marketing, Vivibanca

Luca Danovaro

chief revenue officer, F.C. Internazionale Milano

Giulia De Caneva

responsabile marketing, Gam Italia

Arturo De Simone

exec. marketing director theatrical, Warner Bros. Discovery

Donald Deangelis

marketing manager, AllianceBernstein

Donald Deangelis è il marketing director per l’Italia di AllianceBernstein, una delle principali società di gestione degli investimenti a livello globale. Nel suo ruolo ha contribuito al rafforzamento del brand e alla crescita del business in italia, ampliando la base clienti e introducendo prodotti e servizi adatti a soddisfare le esigenze della clientela. Prima di assumere la responsabilità delle attività di marketing di AB, nel 2018, ha guidato le attività di comunicazione e content marketing di Fidelity International in Italia. Ha un’esperienza ventennale maturata in Italia e all’estero: ha iniziato la carriera in D.Grosser and Associates a New York e ha proseguito in Fidelity International nel Regno Unito, in Francia e, infine, in Italia. Si laureato all’Università Statale di Milano e ha conseguito un master alla Warwick University nel Regno Unito.

Alex Dell’Era

marketing manager, Canon Medical

Nicola Di Giusto

sales & marketing manager, Vianova

Barbara Donelli

marketing manager, Expert

Cristina Dotti

head of marketing, Brown Forman Italia

Con oltre 15 anni di esperienza nel mondo degli spirits, in Italia e in diversi mercati europei, una leader creativa ed esperta nello sviluppo di brand come Jack Daniel’s e Gin Mare. Capace di trasformare ogni sfida in un’opportunità, trovando soluzioni originali dove altri vedono ostacoli, con il suo approccio ha contribuito all’espansione del portafoglio dei premium spirit brands di Brown Forman in Italia. Negli ultimi anni ha dato impulso al piano di crescita strategico che guiderà l’azienda nella rete distributiva nel mercato italiano degli alcolici.

Maria Elena Esposito

global marketing manager, Pastificio Lucio Garofalo

Pablo Falanga

infinity tv commercial director, Mediaset

Andrea Ferrari

head of sales & marketing europe, Keeway Group

Melissa Ferrario

marketing director, Laboratoire Native

Annalisa Ferri

marketing director, Sammontana

Giovanna Flacco

senior global marketing & brand manager, Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella

Lavinia Fogolari

marketing manager, Asus

Chiara Gnocchi

head of communication & patient engagement, Novartis

Roberto Lobetti Bodoni

global chief marketing officer, Geox

Daniele Lombardo

dir. marketing, relazioni ist. e comunicazione, TeamSystem

Daniele Longo

chief marketing & digital officer, Ip

Luis Luján

responsabile marketing e comunicazione italia & europa, Minsait

Manuela Maestroni

responsabile marketing per il sud europa, Wellington Management

Paola Maffezzoni

marketing & pr director, Wpp

Isabella Maggi

marketing & communication director, Gattinoni

Valentina Marchesini

marketing & communication manager, Marchesini Group

Alessandra Marchica

marketing director, Advanced Microwave Engineering

Giovanna Marzolla

marketing, communication & digital channels director, Edison Energia

Lorenzo Matteoni

head of marketing, Brother Italia

Lavora in Brother Italia da 12 anni e ricopre anche un importante ruolo nel marketing steering committee europeo con sede a Manchester, nel Regno Unito. Ha oltre 20 anni di esperienza e ha esplorato diversi mercati competitivi, tra cui telecomunicazioni e automotive. Di recente ha concluso l’executive master in sales management alla 24Ore Business School. Sposato, ha una bambina di tre anni.

Gianluca Melillo Muto

direttore comunicazione e relazioni istituzionali, Seven Holding

Francesco Meschieri

chief marketing officer, Colussi

Marco Micheli

direttore relazioni esterne e comunicazione strategica, Telepass

Carla Migliore

direttore marketing, Baldinini

Fabio Minoli

head of communications, public affairs & sustainability, Bayer

Manuela Miraudo

marketing manager, Blu Hotels

Gabriele Monda

marketing director, Ferrarelle

Valentina Moscato

head of pr & media, Sisley

Fabian Osamu Narizuka

country manager, sales, after sales and marketing, Shoei Italia

Rafael Narvaez

global chief marketing officer, Mutti

Marta Olivari

marketing & communication manager, Dimora Del Ghirlandaio

Michele Petrilli

head of digital, Nissan

Esperto di comunicazione digitale con 19 anni di esperienza, ha una laurea in economia e un master internazionale in economics ottenuto a Stoccolma. Ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel settore e da circa otto anni è head of digital di Nissan Italia, dove è digital marketing communications section manager e responsabile delle strategie di marketing digitale, gestendo la comunicazione, lo sviluppo delle piattaforme digitali, l’ecosistema dati e i canali social. Il suo impegno ha permesso a Nissan Italia di rafforzare la sua presenza online e di innovare nel campo del marketing digitale. In passato ha lavorato in ruoli trasversali alle varie aree di business, con un focus nella divisione marketing.

Cristina Pipolo

head of marketing and communications Italy & Europe, DXC Technology

Martina Pirli

head of communication & marketing, Vivo Concerti

Rikke Raboel

head of group marketing & communications, UniCredit

Rikke Raboel è executive vice president e responsabile marketing & comunicazione del gruppo Unicredit. Ha oltre 20 anni di esperienza nel costruire e guidare funzioni globali di marketing e comunicazione b2b e b2c al servizio di clienti e stakeholder interni ed esterni. Ha guidato la trasformazione e l’evoluzione delle divisioni MarCom per svariate industry e multinazionali. I suoi punti di forza sono talent attraction, motivational leadership, people management e capacità di costruire sinergie e team internazionali.

Simone Raineri

pr & communication director, corporate, studios, disney+, csr & internal comms, The Walt Disney Company

Enza Cristiana Reina

corporate communication and event manager, Teoresi Group

Salvatore Ricco

chief communication officer, Amplifon

Salvatore Ricco è chief communication officer di Amplifon, società italiana leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, dall’ottobre 2022. È anche consigliere di amministrazione di Fondazione Amplifon. Laureato in Scienze Politiche con un master in Relazioni Internazionali, giornalista pubblicista, in precedenza è stato responsabile della comunicazione in Snam e nel Gruppo Cir, oltre che capo ufficio stampa corporate di Pirelli. All’inizio della carriera ha lavorato nell’ufficio stampa del Parlamento europeo e collaborato con il gruppo Sole 24 Ore.

Manjù Rizzi

marketing & communication manager, Namirial

Ivan Rizzuto

direttore marketing, Raffaele

Giorgia Robaundo

communication & patient advocacy director, Incyte

Alessandro Rongo

marketing manager, Franklin Templeton

Angelo Ruggeri

direttore comunicazione e diversity, ACBC

Alessandra Sabbelico

global corporate communications & reputation director, Davines Group

Alessandra Sabellico ha oltre 20 anni di esperienza nella comunicazione d’impresa, sia esterna che interna. Nel gennaio 2008 è entrata in L’Oréal Italia e nel 2014 è arrivata a essere responsabile relazioni esterne e reputation. Dal 2022 è direttore global della comunicazione corporate del gruppo Davines, azienda cosmetica con sede a Parma in cui, grazie al suo lavoro, alle sue competenze e alla sua esperienza, ha creato e gestisce un team dedicato alla funzione di corporate communications, sia esterna – dalle media relation ai programmi di advocacy per il top management su LinkedIn -, sia interna.

Gemma Saccomanni

senior director, public affairs, Gilead

Barbara Sagrillo

responsabile marketing, Zscaler

Vincenzo Salluzzo

marketing & communication specialist, Roseto Group

Paola Salmoiraghi

communications director, Dazn Italia

Antonio Salvatierra

direttore marketing, Argo Tractors

Alessandra Sarni

global communication director, Paul & Shark

Cecilia Schena

cmo, Kiko

Laura Schiatti

country marketing manager, Ikea

Riccardo Schiavon

communication & external relations manager, Logista Italia

Michela Scura

responsabile area marketing, Gias

Giovanna Solito

marketing director, Galbusera

Benedetta Spreafico

marketing manager, M&G

Roberta Surini

marketing manager, Allegrini Wines

Matteo Tagliaferri

head of marketing, Anima

Evangelos Touras

cmo, Illycaffè

Amelia Venegoni

marketing director, Mercer Italia

Gianluca Vigato

head of advertising & communication, Franke

Fabrizio Vivarelli

direttore marketing, Di Marco

Roberta Vivenzio

communications director, Fibercop

Laureata in scienze politiche, ha lavorato in Snam come direttore global media relations ed stata responsabile media & digital di Borsa Italiana per il London Stock Exchange Group. Per 14 anni ha ricoperto in Enel diversi incarichi di rilievo, fino alla nomina di global head of media, e ha lavorato anche in Tim come responsabile ufficio stampa estera. Le ultime esperienze sono state in Ferrovie dello Stato Italiane, come deputy chief communication officer e responsabile della media factory del gruppo. Da settembre 2024 direttore della comunicazione di FiberCop.

