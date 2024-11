Ritorna Magnum, la serie che racconta l’incontro tra le eccellenze del rum e della fotografia

Durante una serata esclusiva al Remedy di Milano, è stata lanciata ufficialmente la seconda edizione della serie Magnum, apparsa in anteprima al Whisky Live di Parigi.

L’evento ha visto la partecipazione di Luca Gargano, presidente di Velier e considerato uno dei maggiori esperti di rum nel mondo, e Alex Webb, statunitense di nascita, divenuto fotografo giramondo acclamato come uno dei più importanti esponenti della street photography.

La collaborazione con Magnum

La serie Magnum nasce nel 2021 dall’idea di far incontrare i grandi maestri del rum con i grandi maestri della fotografia, in un progetto che unisce due eccellenze. L’idea originaria è di Luca Gargano, tra i primi a portare le fotografie scattate durante i suoi viaggi sulle etichette dei rum scoperti in quelle occasioni, con l’intento di aprire una finestra culturale anche sulle distillerie e i luoghi.

Dopo la scintilla, la realizzazione: dalla passione per la fotografia nasce l’idea di una collaborazione con Magnum Photos, la celebre agenzia fondata nel 1947 da leggende come Robert Capa e Henri Cartier-Bresson, e che riunisce alcuni dei migliori fotografi del mondo.

Se la prima edizione della serie era accompagnata dalle iconiche immagini in etichetta di Elliott Erwitt, che ha fatto la storia di Magnum, la seconda rende omaggio a Webb, che fa parte dell’agenzia dal 1979. Alex è noto per le sue immagini ricche di colori vibranti, che catturano momenti emblematici, spesso in luoghi attraversati da tensioni socio-politiche.

Un elemento caratterizzante è la grande complessità delle scene, in cui spesso sono presenti molte figure, dettagli e storie possibili, rappresentazione di un caos che trova però un equilibrio inatteso nella composizione fotografica. Una rappresentazione della realtà applicabile all’essenza di un distillato di qualità: una complessa stratificazione di elementi organolettici la cui cifra totale è superiore alla somma delle parti.

La selezione delle migliori espressioni di rum

Così come la prima, anche la seconda edizione della serie Magnum ha come obiettivo offrire un ampio ventaglio di variazioni sul tema dei rum, che nascono dalla stessa materia prima ma si differenziano in maniera totale. Gargano fa un lavoro simile a quello dell’agenzia Magnum, la quale seleziona fotografi che frequentano la stessa arte, espressa con una sensibilità di volta in volta diversa.

Ecco dunque come una pratica agricola e artigianale che viene da una distilleria viene unita all’arte di un fotografo, che nella sua osservazione del mondo prende ispirazione da qualcosa che l’ha colpito. La selezione delle migliori espressioni di rum è come sempre un accurato lavoro di ricerca e di esplorazione delle riserve più interessanti presenti nelle distillerie.

È un lavoro che somiglia in qualche modo a quello del fotografo, che quasi mai scatta una sola fotografia, ma sceglie tra molti scatti quello che ha la luce o l’angolatura che corrisponde meglio alla sua visione. I quattro rum creati da Gargano sono il frutto dell’attenta selezione e miscelazione di distillati in small batch che vanno dagli 8 ai 13 barili per imbottigliamento.

