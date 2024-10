Maestro Reserva, il rum ultra-premium di Brugal distribuito in Italia da Velier

Brugal, con oltre 135 anni di esperienza nel mondo del rum, è un rinomato produttore di rum premium della Repubblica Dominicana. Il suo portafoglio di rum invecchiati di alta qualità riflette cinque generazioni di maestria artigianale, risalente al 1888, quando il fondatore Andrés Brugal pose le basi della distilleria. Dopo aver vissuto in Spagna e Cuba, Don Andrés si stabilì a Puerto Plata, dove creò un rum unico, leggero e puro, caratterizzato dall’influenza del caldo clima tropicale che ne arricchisce il sapore, dando vita a un rum elegante, aromatico e morbido.

Fin dai suoi esordi, Brugal ha mantenuto vive le sue tradizioni, tramandando le competenze attraverso cinque generazioni di Maestros Roneros. Questa trasmissione di conoscenze ha permesso di perfezionare e innovare continuamente il processo produttivo, garantendo che ogni rum prodotto mantenga standard di altissima qualità, rimanendo rilevante e apprezzato nel tempo. Oggi, oltre un secolo dopo, Brugal continua a rappresentare l’eccellenza nel mondo del rum.

La distribuzione italiana

In Italia, Brugal è distribuito da Velier, una storica azienda familiare di Genova che dal 1947 si occupa di importazione e distribuzione di distillati, liquori e vini di altissima qualità. Con oltre 75 anni di esperienza, Velier è diventata un leader nel settore grazie all’incessante passione e dedizione per la qualità. Il presidente Luca Gargano ha avuto un ruolo pionieristico, in particolare nel mondo del rum e nel movimento dei vini naturali, introducendo concetti innovativi come il protocollo delle “Triple A” nel 2001, volto a valorizzare produttori che seguono criteri di agricoltura, artigianalità e arte.

Tra i prestigiosi marchi distribuiti da Velier figurano Caroni, Bally, Clairin, Neisson, Hampden, Macallan, Glenfiddich, Balvenie, Nikka, e molti altri, inclusi nomi di alto profilo come lo champagne Billecart e il liquore Chartreuse. Recentemente, grazie alla collaborazione con Velier, è arrivato in Italia un capolavoro assoluto della linea Brugal: il rum ultra-premium Maestro Reserva.

Le caratteristiche

Maestro Reserva rappresenta il frutto di oltre un secolo di tradizione e ricerca nell’arte dell’invecchiamento del rum. Jassil Villanueva, la Maestra Ronera di quinta generazione della famiglia Brugal, ha perfezionato una tecnica di tostatura innovativa chiamata “Dark Aromatic Toasting”, che permette di ottenere un rum di straordinaria complessità e dolcezza naturale, senza zuccheri o additivi. Il rum viene prima invecchiato in botti di sherry di rovere americano, poi le botti vengono tostate per liberare perle di caramello naturale dal legno, che il rum assorbe durante la seconda fase di invecchiamento.

Grazie a questa tecnica e all’attenzione minuziosa ai dettagli, Jassil riesce a identificare il momento perfetto in cui il rum raggiunge la sua massima espressione. Il risultato è una sinfonia di sapori: delicate note di vaniglia e caramello si fondono con sentori di noci tostate, cioccolato fondente e un leggero accenno di fumo. Questo rum è perfetto da gustare liscio o con ghiaccio, ed è pensato per celebrare i momenti speciali.

Packaging sostenibile

Jassil Villanueva, orgogliosa della sua eredità familiare, afferma: “La mia famiglia ha sempre incarnato l’eleganza e l’essenza del rum Brugal. Ho imparato molto dai Maestros Roneros che mi hanno preceduto e, attingendo a queste conoscenze, ho creato un rum che celebra il presente e le occasioni più importanti. Il mio desiderio è che Maestro Reserva possa accompagnare ogni celebrazione, regalando momenti indimenticabili.”

Dal punto di vista olfattivo, Maestro Reserva offre un bouquet di frutti rossi, legno e una sfumatura di fumo, bilanciati da caramello e miele. Al palato, la dolcezza della vaniglia e del caramello si intreccia con sottili note di cioccolato fondente, frutta secca e un accenno di scorza d’arancia, creando un’esperienza gustativa ricca e complessa.

Il rum è presentato in un elegante decanter di vetro personalizzato, che riflette l’attenzione di Brugal alla raffinatezza. Inoltre, in linea con l’impegno del marchio per la sostenibilità, la confezione del Maestro Reserva è ecologica e completamente riciclabile, a testimonianza del continuo impegno del brand verso un futuro più responsabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .