Presentata alla Luiss la prima associazione powered by Forbes Italia

Forbes Italia ha lanciato Next Leaders, un progetto dedicato ai migliori studenti universitari italiani, pensato per valorizzare il talento e il potenziale di coloro che rappresenteranno la futura classe dirigente del Paese. Un’iniziativa che offre agli studenti più promettenti, attraverso spazi digitali e fisici, l’opportunità di esprimersi, farsi conoscere e creare relazioni significative con il mondo delle istituzioni e delle imprese.

La presentazione si è tenuta lunedì 25 novembre presso la sede della Luiss Guido Carli, in occasione dell’ingresso nel network Forbes dell’associazione “Next-Gen Guido Carli”, fondata da Giorgio Midulla. Durante l’evento, Nicola Formichella, amministratore delegato di Forbes Italia, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nelle università, con l’obiettivo di connettere i migliori talenti e creare un network di eccellenze per costruire la classe dirigente del futuro.

Moderato dal giornalista e professore universitario Mario Benedetto, l’evento ha visto la partecipazione di oltre cento studenti e l’intervento di Danilo Iervolino, imprenditore visionario e fondatore dell’Università Telematica Pegaso. Iervolino ha illustrato come la sua visione abbia reso l’istruzione superiore più accessibile, rivoluzionando il settore e democratizzando l’apprendimento.

Ha concluso la presentazione Giorgio Midulla che ha spiegato la mission e il programma dell’Associazione Next-Gen Guido Carli, che con esperienze trasversali slegate dalla dimensione didattica, vuole contribuire alla formazione olistica dei suoi associati.

Forbes Italia si pone come guida e punto di riferimento per questi giovani, supportandoli nel loro percorso di crescita professionale. Gli studenti avranno la possibilità di pubblicare articoli sulla rivista digitale quindicinale e nella sezione dedicata del sito Next Leaders, oltre a ricevere visibilità attraverso i canali social. Inoltre, potranno partecipare a eventi esclusivi organizzati da Forbes Italia, un’occasione unica per entrare in contatto con leader di spicco del settore pubblico e privato.

