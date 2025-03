Next Leaders partecipa a Redefine the Future of Work: affrontare le sfide del futuro del lavoro

In un contesto in continua evoluzione, il lavoro non è più soltanto una questione di impiego, ma rappresenta un’opportunità per l’innovazione, la creatività e la crescita personale. Forbes Italia attraverso il progetto Next Leaders parteciperà a Redefine the Future of Work, il progetto realizzato da Campus X per offrire agli studenti un percorso finalizzato ad affrontare le sfide del mercato del lavoro.

Attraverso questa iniziativa, i partecipanti avranno l’opportunità di lavorare in team, sviluppare progetti innovativi e confrontarsi con sfide reali, grazie alla collaborazione con partner di eccellenza quali Conthackto, LinkedIn Social Impact, H-FARM College, Canva, WeRoad, Factanza Academy e appunto Next Leaders by Forbes Italia.