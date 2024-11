Danilo Iervolino ha partecipato a Osa360, la più grande community di imprenditori italiani

Grande successo per l’ultimo evento OSA360, l’appuntamento annuale organizzato da OSA Community, la più grande community di imprenditori in Italia. La OSA Community, fondata da Mirco Gasparotto, Presidente del Gruppo Arroweld Italia, è un network che supporta la crescita e lo sviluppo professionale dei suoi membri attraverso eventi, incontri e workshop focalizzati sulle tematiche imprenditoriali.

L’edizione del 2024 si è tenuta l’8 e il 9 novembre presso il Superstudio Maxi di Milano, con la partecipazione di relatori di spicco come Daniele Ferrero, CEO di Venchi S.p.A., che ha guidato l’azienda da un fatturato di 1,5 milioni a oltre 200 milioni di euro in poco più di 20 anni, Massimiliano Silvestri, Presidente di Lidl Italia, promotore della trasformazione dell’azienda da discount a supermercato leader, con un fatturato di 6,7 miliardi di euro e oltre 200 milioni di utili, Antonino Cannavacciuolo, chef e imprenditore italiano, noto per il suo ristorante Villa Crespi, insignito di 3 stelle Michelin, Martino Scabbia Guerrini, Group President di VF Corporation EMEA, responsabile di un fatturato di 11 miliardi di euro e 22.000 collaboratori.

All’evento è stato inviato anche Danilo Iervolino per portare la testimonianza del suo successo imprenditoriale e per fornire degli spunti per i giovani imprenditori.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre 2.000 imprenditori, rappresentando un valore complessivo di 40 miliardi di euro sul palco. Il programma è stato caratterizzato da interventi esclusivi, testimonianze e attività di confronto, affrontando temi e problematiche della vita imprenditoriale con soluzioni pratiche e concrete

