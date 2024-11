Alibaba sfida OpenAI con un nuovo modello di intelligenza artificiale open source

Come spiega TechCrunch, sviluppato dal team Qwen di Alibaba , QwQ-32B-Preview include 32,5 miliardi di parametri e può gestire prompt fino a circa 32.000 parole .

Punti critici

Come si legge sulla piattaforma di sviluppo Hugging Face, QwQ-32B-Preview non è privo di difetti. Il modello potrebbe cambiare lingua inaspettatamente compromettendo la chiarezza delle risposte; Inoltre, potrebbe entrare in schemi di ragionamento circolari, generando risposte prolisse senza arrivare a una conclusione definitiva. Per quanto riguarda la sicurezza, sono necessarie misure più avanzate per garantire un utilizzo affidabile e sicuro; gli utenti dovrebbero adottare cautela durante il suo impiego. Infine, sebbene il modello brilli in ambiti come matematica e programmazione, necessita di miglioramenti in altre aree, come il ragionamento basato sul senso comune e la comprensione di sfumature linguistiche.

I limiti “politici”