Le azioni di Dell e Hp crollano del 12%. Il patrimonio di Michael Dell cala di 7 miliardi in un giorno

I giganti dei pc, Dell Technologies e Hp, hanno rivelato di aspettarsi utili inferiori alle attese per il trimestre in corso. Notizia che inevitabilmente ha portato al ribasso le azioni di entrambe le società di circa il 12% e anticipando quella che poi sarebbe stata la seduta peggiore per Hp da oltre tre anni.

Il crollo di Dell e Hp Mercoledì, intorno alle 14 (ore americane) le azioni di Dell sono scese a circa 124 dollari. Si tratta del secondo calo più importante dopo quello del 30 maggio, quando le azioni sono crollate del 17,8%

Le azioni Hp sono scese a poco più di 34 dollari, portando il titolo verso la peggiore seduta da marzo 2020, quando le azioni sono scese di oltre il 14% in una sola seduta

Secondo FactSet, Dell, il cui quarto trimestre è iniziato il 2 novembre, prevede che i ricavi scenderanno tra i 24 e i 25 miliardi di dollari, con utili rettificati di 2,50 dollari per azione, al di sotto dei 25,5 miliardi di dollari di ricavi e dei 2,65 dollari per azione di utili previsti dagli analisti.

Nel frattempo, Hp ha stimato che gli utili per azione scenderanno tra i 70 e i 76 centesimi per il primo trimestre iniziato il 1° novembre, rispetto agli 85 centesimi per azione stimati dagli analisti.

Il mercato dell’intelligenza artificiale è una “solida opportunità” per Dell e “non mostra segni di rallentamento”, ha affermato Jeff Clarke, Coo di Dell nel rapporto aziendale. Tuttavia, mercoledì ha osservato che il business dell’intelligenza artificiale di Dell “non sarà lineare” poiché i clienti si muovono in un mercato “in continua evoluzione”.

Martedì, Dell ha reso noto che nel terzo trimestre gli utili sono stati pari a 2,15 dollari ad azione, superando le proiezioni degli analisti che si attestavano sui 2,06 dollari, e che i ricavi sono stati pari a 24,4 miliardi di dollari, appena al di sotto delle stime di 24,67 miliardi di dollari, secondo FactSet. LEGGI ANCHE: “Altra trimestrale da record per Nvidia. Ma il titolo scivola in Borsa” In cifre 89,5%. Ecco di quanto sono aumentate le azioni Dell quest’anno prima del calo di mercoledì. Le azioni Hp erano cresciute di oltre il 31%. Background Quest’anno, le azioni di Dell e Hp sono cresciute perché i computer basati sull’intelligenza artificiale devono ancora esprimere il loro potenziale sul mercato. Enrique Lores, ceo di Hp, ha suggerito che la sua azienda trarrebbe vantaggio dalla transizione dei computer Windows a un sistema operativo aggiornato. C’è da dire però che questa transizione è più lenta del previsto e le vendite hanno già raggiunto un plateau, secondo Reuters. L’attività di Dell è aumentata in scia alla crescente domanda scaturita dall’intelligenza artificiale, evidenziando 800 milioni di dollari in vendite di server AI e altri 2,9 miliardi di dollari di arretrati di ordini a marzo. Dati che hanno fatto portato a livelli record le azioni della società. La valutazione di Forbes Mercoledì, il patrimonio del fondatore e ceo di Dell, Michael Dell, è diminuito di circa 7,1 miliardi di dollari mercoledì, a causa del crollo delle azioni. Dell è la 16a persona più ricca al mondo con un patrimonio netto di 103,7 miliardi di dollari, secondo le nostre ultime stime.

