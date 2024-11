Come un salmone pregiato e una cuvée di eccellenza promettono di arricchire la tavola delle feste

Chi non rinuncia all’eccellenza a tavola, per la stagione natalizia potrà concedersi uno sfizio grazie alla collaborazione tra Coda Nera e Veuve Clicquot. Insieme per la prima volta, i prodotti delle due maison riempiono un cofanetto esclusivo che unisce la maestria nella lavorazione del salmone alla raffinatezza di una cuvée in edizione limitata. Un set regalo che promette di arricchire le tavole con sapori indimenticabili.

Coda Nera millesimato, l’arte del salmone

Al centro della collaborazione si trova Coda Nera Millesimato, risultato della continua ricerca di eccellenza di Mosaico Food Experience. Realizzato con salmone norvegese pescato esclusivamente nelle fredde acque invernali dell’isola di Skjervøy, questo prodotto si distingue per la sua qualità e l’attenzione all’ambiente. Le temperature invernali offrono le condizioni perfette per ottenere carni magre e compatte, donando un equilibrio perfetto tra gusto e consistenza. Il Fillet Royal, taglio scelto per il Millesimato garantisce omogeneità e spessore, con variazioni minime. Privo di additivi, coloranti e zuccheri aggiunti, il salmone affumicato soddisfa i palati più esigenti con le sue intense sfumature di gusto.

L’omaggio al mondo del vino di Coda Nera

Il termine Millesimato, ispirato al lessico enoico, rappresenta l’impegno di Coda Nera nella produzione di prodotti esclusivi. Come accade per i grandi vini millesimati, anche questo salmone è disponibile solo nelle stagioni in cui le condizioni climatiche garantiscono il massimo della qualità. Questo approccio assicura un prodotto unico, ideale per chi cerca il meglio.

Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old, la quintessenza dello champagne

Insieme a Coda Nera Millesimato, il cofanetto include una bottiglia di Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old, cuvée prodotta con i vini di riserva più prestigiosi della maison. Realizzata in edizione limitata, la bottiglia è frutto di un assemblaggio di annate d’eccezione, sottoposte a doppio invecchiamento: due anni in tini e almeno tre anni in bottiglia. Il risultato è uno champagne di straordinaria complessità e profondità, perfetto per accompagnare le note raffinate del salmone.

Un regalo per veri connoisseur

Disponibile nelle migliori gastronomie italiane durante il periodo dell’Avvento, il cofanetto promette un’esperienza unica per i sensi. Ideale per gli appassionati gourmand, l’accoppiata tra Coda Nera Millesimato e Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old celebra il meglio delle eccellenze italiane e francesi per le feste, offrendo un dono che racconta sapori e valori autentici. Un viaggio sensoriale nel food pairing, tra raffinatezza e gusto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .