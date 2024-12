“Lo champagne è passione, emozione e joie de vivre”: Stéphane Revol si racconta a Forbes Leader

“Passione, emozione, calore, vicinanza, joie de vivre”. Sono queste, come racconta a Forbes Leader Stéphane Revol, ceo e owner di Comte de Montaigne, le caratteristiche che contraddistinguono la storia e la filosofia di pensiero della sua maison e del suo champagne, “differente in tutto e per tutto dai soliti champagne per la sua origine, le sue vigne, il terreno dove cresce e la produzione che segue una tradizione unica”. Talmente unica che lo champagne di Comte de Montaigne “nasce nel segno dell’autenticità e del rispetto dei tempi della natura, con un processo di vinificazione di 55 mesi, ben al di sopra della media di 19 mesi, per lasciare invecchiare le cuvée con pazienza e sapienza, lontano dalla logica del time-to-market”, spiega Revol.

Comte de Montaigne, dalle origini ai giorni nostri

Prima di focalizzarsi sul presente e sul futuro della Maison, Revol ha raccontato alcuni aneddoti intorno alla storia di Comte de Montaigne. “La tradizione racconta, che Comte de Champagne, di ritorno da una delle Crociate, nel XIII secolo, si trovasse a passare da Cipro e dal suo viaggio riportasse il primo ceppo di Chardonnay in Europa, che riportò e piantò nella Côte des Bar, lo stesso territorio dove oggi si trovano le vigne della maison. Un momento immortalato anche in una delle vetrate della Chiesa di Santa Maddalena a Troyes, capoluogo del dipartimento dell’Aube. Fu l’origine genealogica di tutti gli Champagne, anche se poi furono i commercianti della Marne a capire per primi le potenzialità di questo vitigno. Acquistarono lo Chardonnay dall’Aube, iniziando a venderlo in esclusiva e dopo una lunga guerra impedirono, per più di VI secoli, ai produttori della zona di utilizzare questa denominazione per vendere i loro vini”.

Guardando ai giorni nostri, la maison di Champagne de Prestige dell’Aube, ha recentemente presentato la collezione Célébration, un’edizione unica che esprime un tributo ad autenticità, cuore e bon vivre: i valori fondanti della maison. Due nuove cuvée dedicate ai momenti di festa più speciali, quelli che più di ogni altro desideriamo condividere con chi amiamo e con i nostri amici più cari. “La genuinità e il calore dei rapporti umani sono stati l’ispirazione creativa che ha dato vita a questa edizione”, ha detto Revol. “In un mondo iperconnesso e super tecnologico, abbiamo tutti bisogno di maggiore autenticità e contatto. Il design della collezione vuole omaggiare le origini della comunicazione, con il francobollo quale testimonianza di un’epoca passata in cui il piacere per l’attesa di un messaggio poteva dare emozioni di incredibile intensità”.

Guarda qui tutta l’intervista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .