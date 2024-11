Una fiction e un cronografo di lusso per celebrare il leggendario Ayrton Senna

La straordinaria vita e carriera del leggendario pilota di Formula 1, Ayrton Senna, vengono celebrate nella nuova serie “Senna”, in uscita su Netflix il 29 novembre, e con uno speciale cronografo limited edition.

La vita del pilota diventa una serie tv

Ogni sport ha le sue leggende. Per la Formula 1 una di queste è Ayrton Senna, ancora oggi nel cuore di molti appassionati e non solo. Senna è considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi, un simbolo ed eroe contemporaneo: veloce, audace e brillante, ha sempre continuato a spingersi oltre i limiti, in costante ricerca dell’eccellenza e di alte performance.

Continua a essere uno dei volti più importanti e riconosciuti nel mondo delle corse automobilistiche. Cinema e orologeria spesso si incontrano e fra le varie celebrazioni, per ricordarlo dopo 30 anni dalla sua scomparsa, Senna viene raccontato per la prima volta in una fiction.

Nella serie Netflix di sei episodi, in uscita il 29 novembre sulla piattaforma, Gabriel Leone, ambassador di TAG Heuer nei panni di Senna, esplora il suo percorso dai primi anni in Brasile fino all’affermazione come uno dei migliori piloti al mondo di Formula 1.

Sviluppata e prodotta con il supporto della famiglia, la serie comprende i più grandi traguardi automobilistici di Senna, così come le sue relazioni amorose e le difficoltà, culminando nel tragico incidente al Grand Prix di San Marino.

Il guardaroba del personaggio di Gabriel Leone sul set include anche orologi storici come il TAG Heuer Senna S/el Link Chronograph S25.706C, mettendo in luce l’importanza dello stile di Senna e garantendo anche una notevole accuratezza storica dei costumi di scena.

Ma oltre alla nuova serie, TAG Heuer, noto marchio svizzero di orologeria di lusso, in collaborazione con il Brand Senna, ha realizzato e svelato il TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon x Senna: un cronografo dedicato al talento senza tempo del pilota brasiliano in occasione del trentesimo anniversario della sua scomparsa e al contempo una dedica speciale per celebrarne i tanti successi.

Il forte legame fra TAG Heuer e Ayrton Senna

La storica collaborazione tra TAG Heuer e Ayrton Senna ebbe inizio nel lontano 1988, nel corso della sua carriera l’ambassador di lunga data ha ridefinito il concetto di guida battendo vari record. In quegli anni è stato il pilota brasiliano a dominare nella Formula 1, diventando campione mondiale nel 1988, nel 1989 e nel 1991.

Da quel momento, TAG Heuer non ha mai smesso di celebrare l’heritage di Senna in tantissime occasioni: è il caso dei due cronografi tourbillon parte della collezione Carrera lanciati nel 2018 e nel 2019. Questi segnatempo hanno conquistato i cuori sia dei collezionisti sia dei milioni di appassionati delle corse automobilistiche.

Il nuovo cronografo per far rivivere al polso una leggenda

Nel 2024, come tributo al talento di Ayrton arriva il TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon x Senna che mostra nuovamente l’ammirazione di TAG Heuer verso l’illustre pilota e ne celebra l’audacia, lo spirito di sfida e l’indelebile segno che ha lasciato in questo sport.

Realizzato in soli 500 esemplari è stato progettato con meticolosa attenzione ai dettagli, questo segnatempo incorpora elementi che riflettono lo spirito di Senna e le sue roboanti vittorie. La lunetta in carbonio con l’incisione “Senna” e un tachimetro che arriva ai 400 km/h, rappresentano velocità e precisione, caratteristiche che hanno definito la carriera di Senna.

Il contatore a ore 9 riporta il brand Senna, rimando al leggendario pilota, mentre la lancetta cronografica si mostra in giallo acceso, simile a quello del logo Senna. Il quadrante scheletrato con il motivo della bandiera a scacchi, rielaborato in più finiture, rappresenta lo spirito indomito di Ayrton. La cassa, realizzata in titanio di grado 2, ha anse dinamiche con finitura spazzolata verticale e bordi sabbiati, creando un profilo tridimensionale che rievoca l’eleganza dell’alta orologeria.

Dettagli inconfondibili di stile

Tanti i dettagli di stile. Qualche esempio? Il retro dell’orologio automatico con cassa da 44mm, dove il fondello svela un’iconica immagine di “Magic Senna” con il suo casco, fornita dal Brand Senna.

Quest’immagine, insieme ai dettagli che indicano la Limited Edition di soli 500 pezzi, sottolinea l’esclusività dell’eccezionale segnatempo. Il TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon x Senna include anche un cinturino blu in caucciù d’alta qualità, per garantire comodità e durabilità, che avrebbe di certo soddisfatto anche l’incessante ricerca della perfezione di Senna.

Una curiosità per appassionati e collezionisti: è il 17esimo orologio in edizione speciale che TAG Heuer dedica al pilota.

