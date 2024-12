Quali sono le squadre sportive di maggior valore al mondo nel 2024

Per la nona edizione consecutiva i Dallas Cowboys (della Nfl) si confermano la squadra sportiva di maggior valore al mondo secondo la top 50 annuale di Forbes, scrivendo inoltre un nuovo record: sono il primo team a superare la soglia dei 10 miliardi di dollari (10,1), ossia 1,3 miliardi di dollari in più rispetto alla seconda classificata. Stiamo parlando dei Golden State Warriors, che, con un valore stimato di 8,8 miliardi di dollari, guidano l’ascesa dell’Nba, lega che ha 12 team tra i top 50, esattamente il doppio rispetto ai sei dello scorso anno.

Quanto valgono le 50 squadre di maggior valore

Come evidenziato da Forbes, complessivamente le 50 squadre presenti in classifica hanno un valore di poco meno di 289 miliardi di dollari. Stiamo parlando di una media di circa 5,8 miliardi di dollari, in crescita del 13% rispetto al 2023. Anche il valore minimo per entrare in classifica ha raggiunto livelli record: 4,3 miliardi di dollari, in aumento del 16% rispetto ai 3,7 miliardi dello scorso anno. Per fare un esempio, la 50esima squadra di quest’anno sarebbe stata in vetta alla classifica sette anni fa, quando i Cowboys guidavano con 4,2 miliardi di dollari.

L’Nba corre, la Formula 1 esce dalla classifica

È sempre la Nfl a dominare la classifica, piazzando 29 squadre su 50 (il 58%), ma è l’Nba che sta facendo registrare la crescita economica più interessante. Quest’anno le 30 squadre della lega americana di basket hanno mediamente un valore di 4,4 miliardi di dollari, il 15% in più rispetto al 2023 e addirittura il 596% in più rispetto a dieci anni fa. Una crescita che nessun altro sport ha registrato.

Inoltre, se l’Nba vede aumentare i suoi rappresentanti tra le 50 squadre sportive di maggior valore, a farne le spese sono la stessa Nfl, che ha perso una squadra in classifica (i Buffalo Bills), la Major League Baseball, che ne ha perse due (i Chicago Cubs e i San Francisco Giants), e la Formula 1, che è addirittura uscita definitivamente dalla classifica. Quest’anno infatti sono rimaste fuori i suoi due pezzi pregiati: Ferrari e Mercedes.

E il calcio?

Anche il calcio sta perdendo terreno. Se dieci anni fa piazzava otto club nella top 50 (inclusi i primi tre posti), ora ne piazza sei, distribuiti in quattro leghe. A fare da apri fila è il Real Madrid, che si piazza al 12esimo posto con 6,6 miliardi di dollari. Un ritardo rispetto agli altri sport che Forbes.com spiega così: “Anche se le squadre di calcio più importanti al mondo (quelle europee) hanno un impatto globale imbattibile, tuttavia non riescono a superare gli sport professionistici americani in ottica di commercializzazione, soprattutto guardando ai diritti tv”.

Infatti se l’Nba, in base agli ultimi accordi firmati a luglio (che entreranno in vigore dalla prossima stagione) potrà contare su circa 76 miliardi di dollari in 11 anni – stiamo parlando di un pagamento annuo medio di 230 milioni di dollari per squadra – e ogni squadra della Nfl riceverà una media di circa 380 milioni di dollari all’anno, lo stesso non si può dire del mondo del calcio. Basti pensare che l’Atlético Madrid della Liga – che non è tra le 50 squadre sportive di maggior valore al mondo (ma che comunque si è classificata al 13esimo posto tra i club di calcio nella lista Forbes del 2024), la scorsa stagione, considerando tutte le entrate, ha incassato complessivamente 382 milioni di dollari.

Anche guardando al Manchester City la situazione non cambia molto, sebbene il club inglese abbia vinto quattro Premier League e la Champions League nel 2023. Non è un caso, infatti, se con 5,1 miliardi di dollari si è piazzato al 31esimo posto, a pari merito con i Los Angeles Chargers della Nfl, che nella loro città sono la quinta squadra di maggior valore, dietro ai Rams, ai Lakers, ai Clippers e i Dodgers.

La top 10

Di seguito le dieci squadre sportive di maggiore valore al mondo. Tutte le cifre sono espresse in dollari. La classifica completa è disponibile a questo link.

