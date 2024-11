Maria Anghileri è la nuova presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria

È Maria Anghileri, lecchese classe 1987, la nuova presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che si unisce come vice presidente di diritto alla squadra del presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

Imprese, persone, Europa, sono queste le parole chiave utilizzate da Anghileri per costruire il programma di lavoro della nuova squadra dei Giovani Imprenditori, si legge in una nota. Anghileri è chief operating Officer del Gruppo Eusider, tra i più importanti player nel mercato siderurgico italiano con 900 collaboratori e 1,5 milioni di tonnellate di acciaio lavorate l’anno, seconda generazione in azienda.

Anghileri è stata eletta presidente con oltre il 95% del consenso e rappresenterà il movimento dei giovani industriali nel quadriennio 2024-2028. Insieme a lei, sono stati eletti dal consiglio nazionale dei Giovani Imprenditori gli 8 vice presidenti che compongono la sua squadra: Lorenzo Bagnoli, Mirko Basilisco, Gianluca Costanzo, Andrea Notari, Annalisa Po, Alice Pretto, Maria Sabia, Natale Santacroce, Alessandra Sensi.

La biografia di Anghileri

Come si legge nella biografia sul sito di Confindustria, Anghileri si è laureata in Giurisprudenza alla Bocconi, con abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Milano, Nel 2023 ha completato il programma di executive education Owner President Management Program alla Harvard Business School di Boston.

Nel 2016 è entrata in Eusider. Il Gruppo – interamente controllato dalla famiglia Anghileri – è stato fondato nel 1979 dal padre, Eufrasio Anghileri e da suo zio Antonio. Eusider Group è specializzato nella trasformazione e nella lavorazione dell’acciaio, opera attraverso 18 sedi dislocate tra Lombardia Emilia-Romagna e Veneto, con 1,1 miliardi di fatturato ed una forte propensione all’export pari a circa il 35% del fatturato.

La nuova presidente ha iniziato a frequentare Confindustria nel 2015 con incarichi sempre più rilevanti a livello territoriale, regionale e infine nazionale. Ha ricoperto, infatti, la carica di vice presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Confindustria 2020 – 2024, con delega alla Cultura di Impresa e alle politiche industriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .