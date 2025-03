Forbes Small Giants: gli ospiti e le immagini della tappa di Catania

Small Giants ha fatto a tappa a Catania. Il roadshow di Forbes Italia dedicato alle Pmi, organizzato in collaborazione con Confindustria e Triboo, si è tenuto ieri 19 marzo presso l’Isola di Catania, luogo simbolo dell’innovazione e della cultura imprenditoriale del territorio.

La serata è iniziata con un intervento di benvenuto di Antonio Perdichizzi, presidente di Isola Catania Impresa Sociale, che ha presentato la storia e la missione di Isola Catania, un hub culturale e imprenditoriale che promuove la creatività e l’innovazione all’interno dei propri spazi. Perdichizzi ha sottolineato come l’Isola di Catania si sia affermata come un centro di networking, con numerosi eventi e iniziative che stimolano idee innovative e facilitano la connessione tra imprenditori locali.

Il dibattito si è poi spostato sull’analisi del contesto economico del distretto industriale di Catania, con Marco Causarano, presidente del Comitato Provinciale Piccola Industria di Confindustria Catania.

Forbes Small Giants: sostenibilità al centro del dibattito

Il primo panel della serata è stato dedicato alla sostenibilità, tema di grande rilevanza per la Sicilia, che sta investendo notevolmente in iniziative green. Catania ospiterà uno dei più grandi impianti europei per la produzione di pannelli fotovoltaici e si trova al sesto posto in Italia per investimenti green. Simone Degl’Innocenti, responsabile esg di Nextalia, ha discusso dell’importanza di integrare i fattori esg (ambientali, sociali e di governance) nelle strategie aziendali, evidenziando come le Pmi possano creare valore sostenibile a lungo termine.

Savio Boarini, amministratore unico di Sibat Tomarchio, ha parlato della valorizzazione degli agrumi siciliani attraverso l’uso di prodotti biologici Igp e Dop, garantendo al contempo la tracciabilità della filiera.

Corrado Paternò Castello, founder e amministratore di Boniviri, ha invece spiegato come la sua azienda integri la sostenibilità nelle proprie pratiche aziendali, puntando su innovazioni per ridurre l’impatto ambientale lungo tutta la filiera produttiva. Paternò Castello ha anche enfatizzato l’importanza di instaurare relazioni forti con i fornitori locali per promuovere un sistema sostenibile e innovativo.

Innovazione sul territorio

Il secondo panel dell’evento Forbes Small Giants si è concentrato sull’innovazione, con uno sguardo sia sul territorio nazionale che internazionale. Vera Veri, responsabile degli investimenti partecipativi di Simest, ha parlato delle principali sfide che il sistema produttivo italiano sta affrontando, nonché del supporto che Simest offre alle imprese italiane per espandersi sui mercati internazionali. Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC – Società Aeroporto di Catania, ha illustrato le iniziative di innovazione che sta implementando l’aeroporto per migliorare l’esperienza dei passeggeri e promuovere il territorio siciliano.

Miriam Pace, direttore generale di Plastica Alfa e amministratore unico di Originy, ha presentato le innovazioni introdotte dalla sua azienda. Infine, Dario Di Stefano, founder e cto di Archicart, ha presentato la sua azienda e la tecnologia distintiva che sviluppa, puntando sull’innovazione come leva per migliorare i processi e la sostenibilità.

