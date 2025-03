Bmw: utile in calo a 7,7 miliardi ma il mercato italiano cresce del 17%

La crisi del settore automotive ha colpito anche Bmw, come Volkswagen e Mercedes. Il gruppo ha concluso il 2024 con un calo dei ricavi dell’8,4%, scendendo a 142,4 miliardi di euro. Anche l’utile netto ha registrato una significativa flessione, con una riduzione del 36,9%, attestandosi a 7,89 miliardi di euro. La Cina, mercato di riferimento per il gruppo, dove le vendite sono diminuite del 13,4%, ha pesato sui risultati economici. L’Italia è stato il il paese in cui il gruppo ha registrato il maggior incremento: la marca Bmw ha immatricolato 71.046 unità. una crescita del 17,45% rispetto al 2023.

I risultati di Bmw

Il risultato operativo ha subito una contrazione del 37,7%, scendendo a 11,5 miliardi di euro, mentre gli utili ante imposte sono diminuiti del 35,8%, raggiungendo i 10,97 miliardi di euro. Il margine operativo è passato dall’11% del 2023 al 7,7% del 2024. Per quanto riguarda l’ebit del settore automotive, si è ridotto del 39,2%, fermandosi a 7,89 miliardi di euro, con una contrazione del margine dal 9,8% al 6,3%. A fronte di questi risultati, la proposta di dividendo per l’anno 2024 è stata ridotta a 4,3 euro, rispetto ai 6 euro del 2023.

Per quanto riguarda le consegne, nel 2024 il gruppo ha registrato una flessione del 4%, raggiungendo 2,45 milioni. Il mercato delle auto elettriche invece è cresciuto del 13,5%, con 426.536 unità consegnate tra gli oltre 15 modelli a zero emissioni e una quota complessiva del 17%. I veicoli elettrificati hanno raggiunto una quota prossima al 25%, con oltre 600mila unità immesse sui mercati.

Neue Klasse

Nel 2024, gli investimenti di Bmw sono aumentati a 18 miliardi di euro, di cui metà destinati a ricerca e sviluppo (9 miliardi di euro, con un incremento del 17,1%). Grazie a questi investimenti, il gruppo lancerà Neue Klasse tra il 2025 e il 2026, con la berlina i3 e il SUV iX3. Entro il 2027, saranno introdotti oltre 40 nuovi modelli, comprendenti auto elettriche, ibride plug-in e veicoli con motori a combustione. Come sottolineato dall’amministratore delegato Oliver Zipse, BMW seguirà un approccio tecnologico aperto e orientato al mercato, con l’introduzione di veicoli a idrogeno a partire dal 2028.

