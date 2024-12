Il patrimonio del cofondatore di Ripple è salito di 6 miliardi di dollari dal giorno delle elezioni americane

XRP, la criptovaluta da 146 miliardi di dollari dietro la blockchain XRP Ledger, è una delle più grandi vincitrici della vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 5 novembre. Nelle tre settimane e mezza successive, è aumentata fino al 440% fino a toccare i 2,86 $, il suo prezzo più alto dal boom delle offerte iniziali di monete nel 2017-2018. Lo scorso marzo, Forbes ha definito XRP una blockchain zombie, nonostante la sua ricca valutazione di mercato (attualmente 143 miliardi di $), perché non svolge alcuna funzione utile. Ha di fatto fallito nella sua missione di sostituire lo SWIFT del Belgio in migliaia di miliardi di trasferimenti interbancari internazionali giornalieri.

Chris Larsen, cresce il patrimonio miliardario

Nessuno ha beneficiato più dell’attuale ascesa di XRP del co-fondatore di Ripple Labs Chris Larsen, metà del cui patrimonio netto è legato ai token XRP. La sua fortuna è aumentata del 278%, da 3,3 miliardi di dollari dopo le elezioni a 9,2 miliardi di dollari.

Gli investitori stanno puntando su XRP nella speranza che il token possa diventare il principale beneficiario di un nuovo clima normativo pro-cripto sotto il presidente Trump. XRP è nel mirino della Securities and Exchange Commission da dicembre 2020, quando è stata citata in giudizio per aver venduto token XRP in quella che la SEC ha descritto come un’offerta di titoli non registrati da 1,3 miliardi di dollari.

Una sentenza sommaria del luglio 2023 ha stabilito che le vendite private di 728,9 milioni di dollari di XRP da parte di Ripple a istituzioni hanno violato le leggi sui titoli statunitensi. Tuttavia, in una grande vittoria per altri nel settore delle criptovalute, è stato stabilito che le vendite al dettaglio dell’azienda tramite exchange erano legali. Attualmente le parti stanno negoziando una sanzione appropriata per Ripple per pagare le violazioni.

La luce in fondo al tunnel per il settore

In particolare, l’azione esecutiva è stata intrapresa quando la SEC era guidata dal nominato di Trump Jay Clayton, non dal suo successore Gary Gensler, che è diventato una specie di nemesi del settore nei suoi quattro anni presso l’ente regolatore a causa di diverse cause legali contro exchange come Coinbase, Kraken, Binance e Uniswap. Da allora Gensler ha annunciato le sue dimissioni, con decorrenza da gennaio 2020. Trump deve ancora nominare un successore, ma nel settore è diffusa la convinzione che il suo sostituto porrà rapidamente fine all’intrico legale e darà all’asset un certificato di buona salute dal punto di vista normativo.

Una risoluzione probabilmente spianerebbe la strada alla quotazione di più fondi negoziati in borsa (ETF) spot che seguirebbero il prezzo spot di XRP. L’anno scorso ha visto il lancio di più prodotti che tracciano il prezzo dei due maggiori asset digitali per capitalizzazione di mercato, Bitcoin (1,9 trilioni di $) ed Ethereum (miliardi), che detengono un valore complessivo di 116 miliardi di $ di asset. Nel mese precedente alle elezioni sono state presentate più domande di ETF spot XRP da parte di Bitwise, Canary e 21shares, poiché c’era più ottimismo sulla vittoria finale di Trump.

