I prezzi record del Bitcoin fanno aumentare di 38 miliardi di dollari i patrimoni dei miliardari delle criptovalute

Dopo l’impennata record che ha portato il prezzo del bitcoin sopra i 90.000 $ per la prima volta e ha spinto il valore totale di tutti gli asset digitali oltre i 3.200 miliardi di dollari, i più ricchi delle criptovalute stanno vedendo il loro patrimonio netto salire alle stelle.

Sale il patrimonio dei cripto-miliardari

Forbes stima che 11 dei principali miliardari delle criptovalute, i cui possedimenti sono in gran parte costituiti da token e azioni liquide, abbiano aggiunto in totale 38 miliardi di $ alle loro fortune nel 2024. Circa 24 miliardi di $, ovvero il 63% dell’aumento totale, si sono verificati dopo il 1° settembre, quando il settore è diventato sempre più ottimista sulla vittoria finale di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 5 novembre.

Per quanto riguarda i guadagni percentuali, i maggiori vincitori sono stati i leader delle società quotate in borsa. Il più grande guadagno in termini di variazione percentuale è stato di gran lunga l’appassionato di bitcoin e presidente di MicroStrategy Michael Saylor. Le azioni della sua azienda, che ha la più grande scorta aziendale di bitcoin al mondo, del valore di 25,6 miliardi di dollari, sono aumentate del 464% da inizio anno. Bitcoin, al confronto, è aumentato del 110%. Il patrimonio netto di Saylor, che consiste in gran parte di bitcoin e della sua quota nella società, è cresciuto del 291%, a 8,8 miliardi di dollari.

Dietro di lui il ceo di Galaxy Digital Mike Novogratz, che ha cavalcato l’aumento del 150% del prezzo delle azioni della sua azienda da inizio anno fino a un rialzo del 123% del patrimonio netto, da 3,2 miliardi di dollari a 5,9 miliardi di dollari. Anche il ceo di Coinbase Brian Armstrong ha visto un aumento enorme. Il suo patrimonio netto è aumentato dell’80%, passando da 7,6 miliardi di dollari all’inizio dell’anno a 13,8 miliardi di dollari, diventando la seconda persona più ricca nel settore delle criptovalute. La stragrande parte di questo aumento è avvenuto negli ultimi due mesi, quando il titolo Coinbase ha registrato un rialzo del 74%, che si è tradotto in un aumento di 5,7 miliardi di dollari del patrimonio.

La riscossa di CZ

Il più grande guadagno in termini di dollari complessivi l’ha registrato Changpeng Zhao, l’ex ceo di Binance e criminale condannato che ha appena trascorso quattro mesi in una prigione federale come parte di un accordo di patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia in cui si è dichiarato colpevole di violazioni antiriciclaggio e sanzioni. La sua ricchezza consiste in una quota di 33 miliardi di dollari in Binance anche se non ha più un ruolo operativo presso l’azienda.

Ha anche una scorta di 94 milioni di token BNB che Forbes ha scoperto in un’indagine del 2023. Una volta aggiunta la quota di CZ in BNB, che è un asset digitale creato da Binance che viene utilizzato sulla sua blockchain e offre sconti di trading ai clienti, il suo patrimonio netto è balzato da 47,3 miliardi di dollari all’inizio dell’anno a 63,1 miliardi di dollari. Per quanto riguarda gli aumenti percentuali, tuttavia, Zhao è quasi in fondo alla nostra tabella “Crypto Billionaire Gainers” (vedi sotto), con un guadagno di appena il 33%. BNB è aumentato solo dell’89% nel 2024.

Chi non ha guadagnato

Gli unici due miliardari delle criptovalute che non hanno visto alcun apprezzamento sono stati i co-fondatori di Ripple Chris Larsen e Jed McCaleb. Il patrimonio netto di Larsen, metà del quale è legato ai token XRP, un asset digitale utilizzato nell’XRP Ledger progettato per facilitare i pagamenti globali a basso costo, è rimasto invariato nell’anno a circa $ 3,3 miliardi. McCaleb, che possiede 1 miliardo di token da una blockchain simile chiamata Stellar (XLM), è anche più o meno invariato, a $ 2,9 miliardi. XRP è aumentato di meno dell’1% quest’anno, mentre XLM è sceso dell’11%.

A marzo, Forbes ha identificato sia l’XRP Ledger che la rete Stellar come due importanti criptovalute da miliardi di dollari perché, nonostante le rispettive capitalizzazioni di mercato di 38 e 3,9 miliardi di dollari, hanno poca utilità e servono principalmente come veicoli per il trading e la speculazione.

