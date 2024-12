Da Milano a Roma, dalla Versilia a Napoli: i rooftop invernali più suggestivi

Con l’arrivo della stagione fredda, l’idea di godersi un rooftop potrebbe sembrare insolita. Tuttavia, molte terrazze d’eccellenza, da Milano a Roma, dalla Versilia a Napoli, riescono a coniugare atmosfere suggestive, viste spettacolari e un’accoglienza perfetta anche nei mesi invernali. Scopriamo alcune delle migliori terrazze in Italia che garantiscono un’esperienza memorabile.

Etereo – Casa Brera, Milano

Nel cuore di Milano, lo sky bar Etereo, situato all’ottavo piano del nuovo hotel Casa Brera, rappresenta un rifugio esclusivo per chi desidera godersi l’atmosfera sofisticata di un rooftop anche in inverno. Con una vista panoramica a 360° sulla città e un design curato nei minimi dettagli, la terrazza di Etereo integra comfort e stile. Aperto dalle 17 all’1, Etereo propone una drink list curata dal director of beverage Luca Ardito, che unisce creatività e tradizione milanese. Tra le sue creazioni spiccano cocktail come il “New Vintage”, un omaggio alla classicità reinterpretata in chiave moderna, e il “Milanese Nobile”, un tributo ai sapori iconici della città. La proposta cocktail si abbina perfettamente a una selezione gastronomica variegata, che include pizza gourmet, crudité di mare e altri piatti studiati tanto per aperitivo quanto per la cena. La terrazza, dotata di una piscina all’aperto, mantiene il suo fascino anche durante i mesi più freddi, grazie a soluzioni pensate per garantire un ambiente accogliente. L’intero concept dell’hotel e curato dalla celebre designer Patricia Urquiola, è un omaggio all’architettura razionalista milanese. Con 116 camere e spazi comuni che celebrano il dialogo tra arte, moda e ospitalità, Casa Brera si distingue come una destinazione unica nel quartiere artistico della città.

Isola Ristorante – Palazzo Cordusio Gran Meliá, Milano

Con una terrazza che regala una vista mozzafiato sul Duomo di Milano, Isola Ristorante celebra le tradizioni gastronomiche delle isole del Sud Italia, come Capri, Sicilia e Sardegna. Il menu, ispirato dalla cucina mediterranea, combina ricette classiche con interpretazioni moderne, utilizzando ingredienti di alta qualità. Questo spazio elegante all’interno del Palazzo Cordusio Gran Meliá rappresenta una scelta ideale per chi desidera un’esperienza culinaria esclusiva con il fascino della città che si estende ai suoi piedi.

67 Sky Lounge Cocktail Bar e Restaurant – Principe Forte dei Marmi, Versilia

Situato sulla terrazza panoramica del Principe Forte dei Marmi, questo rooftop è un punto di riferimento per l’accoglienza di lusso in Versilia. Aperto tutto l’anno, offre una vista mozzafiato che spazia dalle Alpi Apuane al Mar Tirreno, creando un ambiente sofisticato ideale per un aperitivo o una cena romantica. Se l’estate qui si viene per la proposta stellata del Lux Lucis, è sempre firmata dallo chef s Valentino Cassanelli anche la proposta più bistrot della stagione fredda, che si distingue per la freschezza degli ingredienti e un uso estensivo di ingredienti locali e sostenibili. Il cocktail bar, che condivide lo spazio con il ristorante, è rinomato per una miscelazione d’autore.

Jim’s Bar – Singer Palace Hotel, Roma

Nel cuore della capitale, il Singer Palace Hotel ospita due terrazze spettacolari: il ristorante Le Terrazze e il Jim’s Bar. Quest’ultimo, sotto la guida della bar manager Federica Geirola, propone una cocktail list vibrante e creativa, con signature drink come il “Roma la luna e tu” e il “Singer”, un cocktail analcolico perfetto per ogni momento della giornata. Gli spazi, caratterizzati da un design contemporaneo, offrono viste mozzafiato sulle cupole e sui tetti di Roma, creando un ambiente ideale per pranzi, cene o aperitivi anche durante l’inverno.

Cielo Terrace – Hotel de la Ville, Roma

Nel cuore di Roma, la Cielo Terrace dell’Hotel de la Ville offre una delle viste più suggestive sulla città eterna. Il menu, firmato da Fulvio Pierangelini, spazia da tartare di carne a battuti di pesce, con una creatività che celebra la qualità degli ingredienti. Il rooftop bar propone cocktail innovativi che completano un’esperienza gastronomica unica. Ogni domenica, Cielo si trasforma in un luogo di convivialità con il “Lunch & Lab” o lo “Spa & Lunch”, offrendo una combinazione di relax e gusto. La terrazza rimane accessibile anche nei giorni di pioggia, con gli ospiti accolti nel ristorante interno Mosaico.

Bonart Naples – Curio Collection by Hilton, Napoli

Situato nel quartiere Chiaia, il rooftop del Bonart Naples rappresenta un’esperienza unica nell’ospitalità napoletana. La terrazza si divide tra il ristorante The Macphersons, specializzato in cucina mediterranea, e il NiqBar, noto per la sua cocktail list creativa. Il design contemporaneo e l’offerta gastronomica, che celebra le tradizioni locali, rendono questo spazio un punto di incontro perfetto per residenti e viaggiatori. Il legame con la comunità locale e l’attenzione alla cultura campana conferiscono al Bonart un’identità autentica, rendendolo un’icona moderna dell’ospitalità partenopea.

Bidder Terrace – Grand Hotel Parker’s, Napoli

Al sesto piano del Grand Hotel Parker’s, il Bidder Terrace si affaccia sul Golfo di Napoli, offrendo una vista unica sul Vesuvio. Questo all-day dining propone un’offerta gastronomica che va dalla colazione all’aperitivo, orchestrate dallo chef Luca Iannone. Durante le festività, il rooftop serve il Gateau Moka, un dolce tradizionale napoletano che celebra l’autenticità della pasticceria locale. Accanto alla raffinata cucina, la carta dei cocktail è arricchita da una selezione speciale dedicata alle Muse, realizzate dalla Fonderia Artistica Chiurazzi. La combinazione di storia, arte e gastronomia rende questa terrazza un luogo magico anche in inverno.

