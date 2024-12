All’assalto della Germania: la francese Amundi vorrebbe acquisire Allianz Global Investors

La francese Amundi sarebbe in trattativa per acquisire il controllo di Allianz Global Investors, il gestore patrimoniale dell’assicuratore tedesco. Lo ha riferito oggi Bloomberg, citando fonti a conoscenza dell’operazione.

Secondo quanto riferito oggi Bloomberg, la francese Amundi sarebbe in trattativa per acquisire il controllo di Allianz Global Investors, il gestore patrimoniale dell’assicuratore tedesco.

il gestore patrimoniale dell’assicuratore tedesco. Nel dettaglio, si potrebbe trattare o di un’acquisizione completa da parte di Amundi o una fusione. In questo caso, Allianz Global Investor potrebbe lasciare ad Allianz una quota considerevole.

Come primo passo si starebbe prendendo in considerazione anche la creazione di una joint venture. Bloomberg però sottolinea che non è certo che l’accordo venga concluso a causa della complessità della transazione. Tuttavia, esiste la possibilità che un accordo possa essere annunciato prima che Allianz annunci i risultati annuali nel febbraio 2025.

Contestualmente, i consulenti sia di Amundi che di Allianz stanno esplorando anche altre possibili operazioni di asset management. Allianz, con sede a Monaco, ha anche svolto delle discussioni preliminari con Deutsche Bank AG su una potenziale integrazione on la divisione di asset management della banca, DWS Group.

Come riferito dall’agenzia americana, i rappresentanti di Amundi, Allianz, Deutsche Bank e DWS hanno rifiutato di commentare.

In cifre

A fine giugno, Allianz Global Investors gestiva 555 miliardi di euro di asset. Considerando che Amundi, controllata da Credit Agricole, gestisce circa 2.200 miliardi di euro (leader in Europa), una potenziale chiusura dell’operazione darebbe vita a un colosso da quasi 3mila miliardi di masse, comunque ancora un terzo rispetto a leader mondiali come Blackrock o Vanguard.

Cosa sta succedendo

Come il settore bancario, alle prese soprattutto con le operazioni di UniCredit (da Banco Bpm a Commerzbank), anche il settore europeo della gestione patrimoniale sta vivendo una fase di escalation. Se a inizio anno Bnp Paribas ha annunciato il piano per acquisire la divisione di gestione patrimoniale di AXA, contestualmente anche Assicurazioni Generali sta valutando un’alleanza strategica con Natixis Investment Managers. Infine, il mese scorso – prima dell’affondo di UniCredit – anche la stessa Banco Bpm ha annunciato un’offerta per acquisire la società di gestione patrimoniale Anima Holding.

