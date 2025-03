La famiglia miliardaria Bajaj compra il 26% delle joint venture indiane con Allianz

Bajaj Group, controllata dal miliardario indiano Sanjiv Bajaj e dalla sua famiglia, ha accettato di acquistare le quote di Allianz nelle loro joint venture assicurative nel subcontinente per 241 miliardi di rupie (2,8 miliardi di $).

Allianz vende il 26% delle joint venture indiane

In base all’accordo, secondo documenti di borsa di lunedì, Bajaj Group, che comprende Bajaj Finserv, Bajaj Holdings e Jamnalal Sons, acquisirà la quota del 26% di Allianz in Bajaj Allianz General Insurance Company per 137,8 miliardi di rupie e Bajaj Allianz Life Insurance Company per 104 miliardi di rupie. Il gruppo deterrà il 100% delle società una volta completato l’accordo, ponendo fine alla sua partnership di 24 anni con l’assicuratore tedesco.

“Dato il vantaggio di una proprietà unica in entrambe le società, siamo fiduciosi che l’acquisizione diventerà un importante motore di valore per i nostri azionisti negli anni a venire”, ha affermato Sanjiv Bajaj, presidente e amministratore delegato di Bajaj Finserv, in una dichiarazione.

Il patrimonio miliardario di Sanjiv Bajaj

Bajaj Finserv offre una gamma di servizi finanziari oltre all’assicurazione, tra cui risparmi, prestiti al consumo e investimenti. Serve oltre 230 milioni di clienti tramite piattaforme digitali e opera in oltre 4.000 sedi in tutta l’India.

Con un patrimonio netto di 23,4 miliardi di dollari, la famiglia Bajaj controlla Bajaj Group, meglio conosciuto per il produttore di motociclette Bajaj Auto e il ramo dei servizi finanziari Bajaj Finserv. Il gruppo è stato fondato nel 1926 da Jamnalal Bajaj. Oggi è uno dei più grandi conglomerati indiani con 40 aziende con interessi nei settori automobilistico, degli elettrodomestici, dell’energia, dei macchinari industriali e dei servizi finanziari.

