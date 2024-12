Stellantis e CATL investiranno fino a 4,1 miliardi di euro per una gigafactory in Spagna

Stellantis e Catl hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per investire fino a 4,1 miliardi di euro nella creazione di una joint venture per costruire un impianto su larga scala di batterie al litio ferro fosfato in Europa, precisamente a Saragozza, in Spagna. Progettato per essere completamente a emissioni zero, l’impianto sarà realizzato in più fasi e prevede diversi piani di investimento.

L’avvio della produzione, si legge in una nota, è previsto entro la fine del 2026 presso il sito Stellantis di Saragozza. L’impianto potrebbe raggiungere una capacità massima di 50 GWh, soggetta all’evoluzione del mercato elettrico in Europa e al supporto delle autorità spagnole e dell’Unione Europea. La joint venture al 50-50 tra CATL e Stellantis rafforzerà l’offerta di Stellantis in Europa, consentendo al costruttore automobilistico di proporre un maggior numero di veicoli elettrici di alta qualità, resistenti e accessibili.

Come annunciato in una nota, nel novembre 2023, Stellantis e Catl hanno firmato un memorandum d’intesa non vincolante per la fornitura locale di celle e moduli di batterie al litio ferro fosfato per la produzione di veicoli elettrici in Europa e hanno stabilito una collaborazione a lungo termine su due fronti strategici: “creare una roadmap tecnologica ambiziosa per supportare i veicoli elettrici a batteria avanzati di Stellantis e identificare opportunità per rafforzare ulteriormente la catena del valore delle batterie”.

Le parole di Elkann

“Stellantis è impegnata verso un futuro decarbonizzato, adottando tutte le tecnologie avanzate disponibili per portare ai nostri clienti prodotti competitivi nel campo dei veicoli elettrici,” ha dichiarato John Elkann, presidente di Stellantis. “Questa importante joint venture con il nostro partner Catl porterà una produzione innovativa di batterie in uno stabilimento che è già un leader nell’energia pulita e rinnovabile, contribuendo a un approccio sostenibile a 360 gradi. Ringrazio tutti gli stakeholder coinvolti per aver reso possibile l’annuncio di oggi, incluse le autorità spagnole per il loro continuo supporto.”

Soddisfazione condivisa da Robin Zeng, presidente e ceo di Catl. “La joint venture ha portato la nostra collaborazione con Stellantis a un nuovo livello, e credo che la nostra tecnologia avanzata per batterie e il nostro eccellente know-how operativo, combinati con l’esperienza decennale di Stellantis nella gestione del business a livello locale a Saragozza, garantiranno una grande storia di successo nel settore”.

I patrimoni di Elkann e Zeng

Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, John Elkann ha un patrimonio di 2,5 miliardi di dollari. Robin Zeng, presidente e ceo di Catl, ha un patrimonio di 39,2 miliardi di dollari ed è il 42esimo miliardario più ricco del mondo.

