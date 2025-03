Catl verso la quotazione a Hong Kong per costruire un impianto in Ungheria da 7,3 miliardi 

Catl è uno dei principali produttori mondiali di batterie per veicoli elettrici. Nella sua domanda di quotazione in borsa, l’azienda ha dichiarato che una parte significativa dei fondi raccolti tramite l’Ipo sarà destinata alla costruzione di uno stabilimento all’avanguardia in Ungheria, con un investimento previsto di 7,3 miliardi di euro.

Questo progetto segna un passo importante nell’espansione di Catl in Europa, dove la domanda di batterie per veicoli elettrici continua a crescere rapidamente, sostenuta dalle politiche di transizione ecologica e dalla crescente diffusione dei veicoli elettrici.