Com’è Salmon Guru Milano, la nuova apertura di Diego Cabrera e soci

In via Ezio Biondi, 4 – incrocio con Piero della Francesca – a pochi passi dall’insegna di Iyo, ha aperto la nuova succursale milanese di Salmon Guru. Il pluripremiato bar frutto del genio del bartender argentino e imprenditore Diego Cabrera, è infatti sbarcato nella capitale della mixology italiana, grazie alla partnership con Farah George Farah, fondatore di Elements Hospitality e l’imprenditore Stefano Percassi. Insieme, hanno deciso di scommettere su Milano per portare una ventata di freschezza nel panorama della mixology cittadina, grazie allo stile irriverente di Cabrera e una proposta food & beverage di respiro internazionale.

Com’è il nuovo Salmon Guru Milano

La scelta dei progettisti è stata quella di celare completamente gli interni del locale, con vetrine ricche di graffiti e neon colorati, su cui scorrono scritte che invitano a entrare e godersi l’esperienza di Salmon Guru Milano. La porta di ingresso, completamente nera, non regala nessuna anticipazione sullo stile del locale: ai passanti non resta quindi che entrare per scoprire il look del nuovo indirizzo cittadino del buon bere.

Varcata una seconda porta vetrata, la vista si apre sul bancone, con la sua superficie riflettente e le squame che richiamano quelle del salmone che dà il nome al cocktail bar. Un pesce che nuota controcorrente, proprio come il team di Cabrera sfida le convenzioni e serve la sua idea di mixology all’avanguardia. Le pareti sono un mix and match di texture maculate e carte da parati che ritraggono scenari a metà tra l’onirico e il tropicale.

Una sala privata da personalizzare

Dietro al bancone si trova una porta nascosta che conduce a una sala privata decorata con vinili. Per accedervi si passa accanto al fulcro dell’azione del locale, vicino ai bartender che shakerano e riempiono i bicchieri dalle forme buffe stampati in 3D. Lo spazio privato può ospitare fino a 10 persone con il suo grande divano arancione ed essere personalizzato con la musica preferita. Non si tratta di un vero e proprio speakeasy, ma di un luogo dove isolarsi da tutto il resto e vivere un’esperienza unica, provando i cocktail della drink list e le tapas del menu.

Salmon Guru Milano, un viaggio dall’Asia al mondo dei fumetti

Altri due ambienti compongono l’eclettico mosaico di Salmon Guru Milano. Per accedere al lato dell’Asian Night – a destra del bancone – si attraversa un portale laccato rosso dai chiari richiami cinesi. Oltre, si trovano pareti specchiate che riflettono gli ombrellini di carta orientali appesi al soffitto e un grande ventaglio. Qui gli ospiti possono accomodarsi lato divanetti, oppure sulle poltroncine, immergendosi in un’atmosfera calorosa e intima.

Più loud è invece la Comic Room dedicata ai fumetti, con un tavolo alto per consumazioni social, che riporta la stessa finitura di squame del bancone principale. Le pareti sono completamente tappezzate di illustrazioni e luci al neon, insieme alla scritta luminosa BAM, che si trova anche nel locale di Madrid.

La prima drink list milanese

Chi è stato nelle altre sedi di Salmon Guru, potrà riconoscere lo stile grafico del menu dove i nomi dei cocktail e gli ingredienti sono accompagnati da disegni legati ai metodi produttivi delle miscele. La drink list è suddivisa in sei diverse sezioni, che raggruppano cocktail fruttati e freschi, una selezione di sour e opzioni più alcoliche, fino ad arrivare a una parte dedicata agli abbinamenti audaci e una con proposte analcoliche.

Il cocktail Arrow è servito in un bicchiere a forma di rana e unisce pisco macerato con passion fruit e guava a succo di mela e limone. Completa il sorso uno sciroppo al pepe rosa e foglie di alloro insieme a una cremosa crema al cocco. Inspiración Paloma è invece un richiamo al cocktail più amato dell’estate, con un succo di fragole estratto a freddo e note di sambuco che si uniscono alla classica base di tequila e pompelmo rosa. Tra i signature introdotti per l’apertura milanese, si trova Spaghetti Incident, realizzato con vodka macerata al basilico, cordiale al sedano e spuma di burrata e pomodoro.

Le tapas di Salmon Guru Milano

L’esperienza da Salmon Guru Milano è arricchita da un menu di tapas che è un melting pot di sapori, in arrivo dalla cultura gastronomica di Madrid e dai viaggi intorno al mondo dei founder e del bar team. Come il nigiri di pesico marinato in salsa ponzu con pane croccante soffiato e la crocchetta di maiale cotta nel Manhattan cocktail, fritta con panatura di pane panko. Immancabile una selezione di Jamon iberico accompagnata da pane carasau, pomodoro e gnocco fritto e degli spiedini funky che abbinano pollo, ananas e spezie tandoori. Per un viaggio intorno al mondo a ogni morso, accompagnato dai sorsi delle miscele che sono valse a Salmon Guru Madrid il 23esimo posto nella classifica dei World’s 50 Best Bars.

